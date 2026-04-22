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Apartan a una pediatra por llenar su agenda con citas falsas para reducir su carga de trabajo en Sonseca, Toledo

La Junta de Castilla-La Mancha asegura que la pediatra ha sido apartada del centro de salud y trasladada a otro destino mientras se investiga lo ocurrido.

Una pediatra agenda citas "fantasma" para trabajar lo menos posible en Sonseca, Toledo

Apartan a una pediatra por llenar su agenda con citas falsas para reducir su carga de trabajo en Sonseca, Toledo | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

Una pediatra del municipio toledano de Sonseca está siendo investigada tras detectar que había llenado su agenda con citas médicas falsas, una práctica que, según denuncian varias familias, le permitía reducir su carga de trabajo.

El caso salió a la luz gracias a Estefanía, una madre que, al revisar las citas de sus hijos a través de la aplicación sanitaria, encontró varias consultas programadas que nunca había solicitado. En algunos casos, incluso aparecían varias citas el mismo día, tanto presenciales como telefónicas.

Citas "fantasma"

Pero no era un caso aislado. Tras compartirlo en un grupo de WhatsApp con otras madres, comenzaron a aparecer más casos similares. Algunos menores tenían hasta seis o siete citas en apenas unos días, e incluso se detectaron consultas asignadas a niños que ni siquiera eran pacientes de esa pediatra.

Las familias también señalan que, mientras tanto, los pasillos del centro de salud permanecían vacíos y la doctora atendía sin apenas pacientes. La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha confirmado que ha actuado "de manera contundente" tras conocer los hechos. La pediatra ha sido apartada del centro de salud y trasladada a otro destino mientras se investiga lo ocurrido.

Desde el Gobierno regional insisten en que se trata de un caso aislado, aunque reconocen la gravedad de lo sucedido. La portavoz del Ejecutivo autonómico ha señalado que espera que la profesional "haya aprendido la lección".

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