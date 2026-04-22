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Los efectos del cambio climático en España: más muertes, incendios y enfermedades

Las altas temperaturas que no solo favorecen los incendios, si no que además son los mejores aliadas para las enfermedades infecciosas tropicales, las alergias y otros problemas de salud en poblaciones vulnerables o expuestas.

Ola de calor

Ola de calorEFE

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El cambio climático causó 62.000 muertes en Europa en 2024. Y España es uno de los países más expuestos. Así lo deja claro el último informe 'Lancet Countdown' sobre salud y cambio climático en Europa, elaborado por 65 investigadores de 46 instituciones académicas y la ONU y dirigido por la Universidad de Heidelberg (Alemania) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Según este estudio, el calor en España provocó 130 muertes por millón de habitantes entre 2015 y 2024, casi el triple que en los años 90, cuando se registraron 47 fallecidos, lo que supone un incremento medio de 83 muertes por millón de habitantes.

La provincia con mayor aumento de decesos por calor fue Ciudad Real, con más de 18 fallecidos por millón, pasando de una tasa de 8,8 a 27, según el informe.

Además, en la provincia de Tarragona, los bebés menores de un año soportaron el mayor número de días de calor (3.404 días de exposición entre 2015 y 2024). La región es además, el lugar donde más ha crecido el número de días de exposición a olas de calor en los mayores de 65 años, un aumento de 1.900 millones de días por persona.

En cuanto a los días nivel "extremo" por calor, la provincia de Lleida pasó de un promedio de 0 a 1 al año en la década de 1990, a 8 días al año en la última década. Por su parte, Canarias fue el lugar donde más horas de trabajo al aire libre se perdió por la exposición al calor

Un cambio climático que también está atrayendo la presencia en nuestro país de mosquitostropicales, para nosotros desconocidos hasta ahora. Y con ellos, muchas enfermedades. Por ejemplo, la provincia de Valencia registró la mayor idoneidad climática de España para la transmisión del dengue a través del mosquito Aedes albopictus en 2024.

Cádiz y Sevilla fueron las más propicias para el mosquito Aedes aegypti, transmisor del Zika. Y en Ceuta, el aumento de las temperaturas propició el mayor aumento de riesgo promedio de brotes del virus del Nilo Occidental

Otra consecuencia del calor es el aumento de los incendios forestales. Melilla va a la cabeza en cuanto índice de peligrosidad de incendios de España, el 13,3%. Pero la mayor pérdida de bosques se registró en Galicia que entre 2016 y 2023 perdió 275.600 hectáreas, la cifra más alta de España.

El informe también recoge las consecuencias del cambio climático en las alergias: se duplican los días de floración y se elevan a máximos desconocidos las concentraciones de polen.

Los expertos recomienda fortalecer "urgentemente" los planes de acción y alertas tempranas contra el calor en las regiones de alto riesgo, mejorar la vigilancia de enfermedades infecciosas donde la transmisión por mosquitos es cada vez más favorable, priorizar los planes de lucha contra los incendios, e implementar estrategias de uso del suelo que puedan mitigar todos estos riesgos interconectados.

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