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El vídeo de la detención de un hombre con comportamiento violento se hace viral por la ayuda de los vecinos

En un primer momento el detenido se enfrentó a los agentes, los vecinos al ver la situación no dudaron en ir a ayudar a la Guardia Civil.

Detenido en Melide

El vídeo de la detención de un hombre con comportamiento violento en plena calle de Melide, A Coruña, se hace viral por la ayuda de los vecinos | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Las siguientes imágenes se remontan al pasado sábado, pero siguen sumando muchísimas visualizaciones en redes sociales. La detención de un hombre con comportamiento violento en plena calle y a plena luz del día se ha hecho viral no solo por la intervención de los agentes sino también por la colaboración vecinal.

Los vecinos no se lo pensaron y hasta cinco personas participaron en el intento de inmovilizar al después detenido. Según los datos que han trascendido, los agentes de la Guardia Civil recibieron un aviso el pasado sábado alertando de que un hombre se comportaba de manera violenta dentro de un establecimiento público.

Los agentes se trasladaron a la zona y localizaron al individuo ya en la calle. Fue cuando deambulaba por la calle cuando comenzó el forcejeo. En un primer momento se enfrenta a los agentes, al ver la situación comienzan a parar coches y diferentes vecinos colaboran con la Guardia Civil para reducirlo, algunos de ellos de avanzada edad. Después de ser reducido se trasladó al detenido al hospital para evaluar su estado de salud mental, según publica El Progreso.

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