La Policía investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato a puñaladas de una mujer de 47 años en Parla. La víctima fue atacada en una vivienda, presuntamente, por un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación.

Según informaron fuentes policiales el aviso llegó del propio agresor que llamó al 112 alertando del crimen. Todo ocurrió en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe, del municipio de Parla, alrededor de las 22:10 horas. Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar encontraron a la mujer con heridas incisas en cuello y en cara, ya muerta por lo que desde el SUMMA solo se pudo confirmar el fallecimiento y ha puesto el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que funcionan las 24 horas y todo los días de semana el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Además, recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

De confirmarse que se trata de un caso de violencia machista sería la víctima 46 en lo que va de año.

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