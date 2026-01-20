Efemérides de hoy 20 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de enero? 

El 20 de enero de 2022, Zara Rutherford, de 19 años, se convierte en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario. La piloto belga completa una circunnavegación aérea de 155 días tras despegar el 18 de agosto de 2021 desde Kortrijk-Wevelgem, Bélgica, en su avión ultraligero Shark UL, un modelo de alto rendimiento de diseño y fabricación europeos. En total, recorre aproximadamente 52.000 km y aterriza en más de 40 países, repartidos en cinco continentes, antes de regresar al mismo aeródromo donde comenzó su aventura.

Rutherford entra en el Libro Guinness de los Récords como la mujer más joven en cumplir una vuelta al mundo en solitario en aeronave ligera, superando la marca anterior establecida en 2017 por la aviadora estadounidense Shaesta Waiz, a la edad de 30 años. La motivación principal, según la propia piloto, es el de inspirar a más jóvenes mujeres a interesarse por la aviación y otras disciplinas científicas.

Un 20 de enero, pero de 1958, se publica la primera historieta de Mortadelo y Filemón, del dibujante Francisco Ibáñez, en la revista Pulgarcito de la editorial Bruguera. La sección, oficialmente titulada Mortadelo y Filemón, agencia de información aparece en el número 1394 de la publicación, marcando el debut de dos personajes que se convertirán en iconos del cómic español.

Desde su primera entrega, la serie obtiene una rápida acogida entre el público infantil y juvenil, y con el paso de los años se consolida como una de las obras más longevas del tebeo en España, con más de 65 años de historia continua y miles de páginas publicadas. Francisco Ibáñez, a su vez, desarrolla una de las trayectorias más extensas y populares del cómic español, con publicaciones de éxito como 13, Rue del Percebe, Rompetechos o Pepe Gotera y Otilio.

¿Qué pasó el 20 de enero?

1486.- Cristóbal Colón expone a los Reyes Católicos su proyecto de abrir una ruta por el Atlántico para llegar a las Indias Orientales.

1929.- Stalin expulsa a León Trotsky de la Unión Soviética.

1941.- Franklin D. Roosevelt jura por tercera vez su cargo de presidente de EE UU.

1942.- Varios altos dirigentes nazis se reúnen en la Conferencia de Wannsee y acuerdan la 'solución final del problema judío', esto es, el exterminio.

1961.- En Estados Unidos, John F. Kennedy toma posesión como presidente.

1969.- El estudiante Enrique Ruano, de 21 años, muere al caer de un séptimo piso mientras era custodiado por la Policía franquista.

1971.- Boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler en Illescas, Toledo.

1989.- Comienza el IX congreso de Alianza Popular, donde se acuerda el cambio de nombre, por el de Partido Popular, y el relevo de Hernández Mancha por Manuel Fraga en la presidencia.

2009.- Barack Obama jura como presidente de Estados Unidos, el primer presidente negro del país.

2014.- Irán suspende el enriquecimiento de uranio en cumplimiento del Acuerdo nuclear de Ginebra. EE. UU. alivia las sanciones y la UE las suspende

2017.- Donald Trump jura el cargo y se convierte en el presidente número 45 de Estados Unidos.

¿Quién nació el 20 de enero?

1716.- Carlos III, rey de España.

1758.- Marie-Anne Pierrette, conocida como Marie Lavoisier, química francesa.

1930.- Edwin Aldrin, astronauta estadounidense.

1944.- José Luis Garci, cineasta español. Premio Oscar en 1982.

1958.- Chema Madoz, fotógrafo español.

1987.- Evan Peters, actor estadounidense.

¿Quién murió el 20 de enero?

1875.- Jean-Francois Millet, pintor francés.

1936.- Jorge V, rey del Reino Unido.

1984.- Johnny Weissmuller, actor estadounidense de origen austríaco.

2007.- Alfredo Ripstein, productor de cine mexicano.

2007.- Miguel Sarabia, abogado español, superviviente de la matanza de Atocha.

2018.- Paul Bocuse, cocinero francés, fundador de la 'nouvelle cuisine'.

¿Qué se celebra el 20 de enero?

Hoy, 20 de enero, se celebra el Día de la Conciencia por los Pingüinos.

Horóscopo del 20 de enero

Los nacidos el 20 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 20 de enero

Hoy, 20 de enero, se celebra san Sebastián y san Fabián.