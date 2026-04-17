Efemérides de hoy 17 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 17 de abril?

El 17 de abril de 2004, es asesinado Abdel Asís (Abdel Aziz) Rantisi, líder de Hamás en la Franja de Gaza, tras un ataque israelí con misiles disparados desde helicópteros contra el vehículo en el que viajaba en Ciudad de Gaza. Rantisi, que había asumido el liderazgo del movimiento islamista apenas unas semanas antes, resulta gravemente herido en el ataque y fallece poco después en un hospital. En el bombardeo mueren también dos de sus escoltas.

El asesinato se enmarcó en la política israelí de “ejecuciones selectivas” contra dirigentes de Hamás durante la Segunda Intifada y se produjo menos de un mes después de la muerte del jeque Ahmed Yasin, fundador y líder espiritual del grupo, en una operación similar. La acción desencadenó fuertes reacciones internacionales y nuevas amenazas de represalia por parte de Hamás, en un momento de máxima tensión en el conflicto palestino-israelí.

Un 17 de abril, pero de 1946, Siria alcanza su independencia de Francia. La fecha marca la retirada de las últimas tropas francesas y el fin oficial del Mandato francés instaurado tras la Primera Guerra Mundial. Con la evacuación militar, el país árabe consolidó su soberanía tras décadas de dominio colonial y años de revueltas nacionalistas, convirtiendo esta jornada en el Día de la Independencia, una de las principales efemérides de su historia contemporánea y símbolo del nacimiento del Estado sirio moderno´.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de abril?

1492.- Los Reyes Católicos firman en Santa Fe (Granada) las Capitulaciones de Santa Fe, que establecen el primer convenio y las concesiones para Cristóbal Colón, en la víspera de su primer viaje.

1521.- Lutero comparece ante la Dieta de Worms y no se retracta de sus escritos.

1812.- Las Cortes de Cádiz crean el Tribunal Supremo de Justicia.

1861.- El Estado de Virginia se separa de la Unión Norteamericana.

1895.- China y Japón firman el Tratado de Shimonoseki, que marca el final de la Primera Guerra Chino-Japonesa.

1961.- Unos 1.400 exiliados cubanos en EEUU desembarcan en Bahía de Cochinos (Cuba), en un intento de derrocar a Fidel Castro.

1975.- Las fuerzas comunistas de los jemeres rojos entran en Pnom-Penh, la capital de Camboya. donde Instauraron un régimen genocida que acabó con la vida de más de un millón y medio de personas.

1982.- Canadá adquiere total independencia de Gran Bretaña con la aprobación de la nueva Constitución del país.

1986.- Tres británicos secuestrados en el Líbano son asesinados como represalia por la utilización de bases aéreas británicas por las fuerzas de EEUU que bombardearon Libia.

2010.- Europa, paralizada por aire debido al cierre del espacio aéreo de una veintena de países a causa de la nube de ceniza del volcán islandés Eyjafjallajökull.

2019.- Se suicida de un disparo en la cabeza el expresidente peruano Alan García cuando iba a ser detenido por orden judicial en relación con supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

¿Quién nació el 17 de abril?

1867.- María Guerrero, actriz española.

1918.- William Holden, actor norteamericano.

1919.- Chavela Vargas, cantante mexicana.

1940.- Ira de Furstenberg, empresaria y relaciones públicas austriaca.

1972.- Jennifer Garner, actriz estadounidense.

1974.- Victoria Beckam, componente del grupo británico Spice Girls.

1980.- David Otero, 'El Pescao', guitarrista español.

¿Quién murió el 17 de abril?

1695.- Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.

1790.- Benjamín Franklin, diplomático e inventor estadounidense.

1996.- José Luis López Aranguren, filósofo español.

2003.- John Paul Getty, multimillonario británico.

2014.- Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano.

2017.- Luis Eduardo Rodrigo Espinosa, 'Eduardo Rodrigo', compositor argentino.

2018.- Barbara Bush, primera dama de EEUU.

¿Qué se celebra el 17 de abril?

Hoy, 17 de abril, se celebra el Día Mundial de la Hemofilia.

Horóscopo del 17 de abril

Los nacidos el 17 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 17 de abril

Hoy, 17 de abril, se celebran los santos Aniceto, Elías, Isidoro, Hermógenes, Roberto y Esteban.