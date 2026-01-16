Efemérides de hoy 16 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 16 de enero?

El 16 de enero de 2015, surge el Día Internacional de la Croqueta con motivo de una campaña publicitaria para un restaurante especializado en croquetas, convirtiéndose desde entonces en un día conmemorado y celebrado en todo el mundo. La historia de la croqueta comienza en 1691, cuando el cocinero francés François Massialot menciona por primera vez este plato en su recetario Le cuisinier royal et bourgeois. Concebida en un principio como una forma de aprovechar las sobras, la receta evoluciona con el paso del tiempo e incorpora la bechamel como elemento fundamental, gracias a la influencia de chefs como Antonin Carême.

En 1817, Carême sirve las “croquettes à la royale” en un banquete ofrecido al archiduque de Rusia, sentando las bases de la croqueta tal y como se conoce en la cocina europea. Según datos de asociaciones del sector hostelero, se consumen anualmente más de 3.700 millones de croquetas en el país, y cerca del 70% de los bares las incluye de forma habitual en su carta.

Un 16 de enero, pero de 1975, se firma en Lisboa el acuerdo para la independencia de Angola, poniendo fin a casi cinco siglos de dominio colonial portugués. El pacto, conocido como Acuerdo de Alvor, es suscrito por representantes del Gobierno portugués y de los tres principales movimientos de liberación angoleña: el MPLA, la UNITA y el FNLA. Según el acuerdo, la independencia se establece oficialmente para el 11 de noviembre de 1975, y se crea un gobierno provisional de transición con participación de las tres facciones.

Las tensiones internas desembocan en un conflicto armado que se prolonga hasta 2002, con más de 500.000 víctimas. El Acuerdo de Alvor, aunque breve en vigencia, marca un momento clave en la descolonización africana y en la historia moderna de Angola.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de enero?

1605.- Se publica en Madrid la primera edición del Quijote.

1861.- Se implanta la comunicación telegráfica submarina entre la península Ibérica y las Baleares.

1969.- El estudiante Jan Palach se prende fuego en Praga en protesta contra la ocupación soviética de Checoslovaquia. Falleció tres días después.

1969.- La URSS realiza la primera maniobra de acoplamiento en órbita de dos naves espaciales tripuladas, las Soyuz 4 y Soyuz 5.

2001.- El presidente de la República Democrática del Congo Laurent Kabila es asesinado por su guardia personal en un intento de golpe de Estado.

2003.- Despega, desde Cabo Cañaveral (Florida, EEUU), el transbordador espacial Columbia, que 16 días después se desintegró en el espacio antes de aterrizar. Fallecieron sus siete tripulantes.

2004.- El Tribunal Constitucional avala la ilegalización de Batasuna y Herri Batasuna.

2007.- Más de cien muertos en una cadena de atentados en Bagdad.

2022.- El tenista serbio Novak Djokovic es deportado de Australia (donde iba a disputar el Abierto) por su negativa a vacunarse contra la covid-19.

2023.- El jefe de Cosa Nostra (la mafia de Sicilia), Matteo Messina Denaro, es detenido en Italia tras permanecer 30 años huido.

2024.- La selección española de waterpolo logra el primer campeonato europeo en sus 36 ediciones desde 1926.

¿Quién nació el 16 de enero?

1928.- Pilar Lorengar, soprano española.

1933.- Susan Sontang, escritora y directora de cine norteamericana. 1947.- Enrique Álvarez Costas, 'Quique Costas', futbolista español.

1961.- José Manuel Ochotorena, futbolista español.

1974.- Mónica García, política española, ministra de Sanidad.

1974.- Kate Moss, modelo británica.

¿Quién murió el 16 de enero?

1794.- Edward Gibbon, historiador inglés.

1957.- Arturo Toscanini, director de orquesta italiano. 1970.- Francisco Gutiérrez Cossío (Pancho Cossío), pintor español.

2017.- Eugene Cernan, estadounidense, último astronauta que pisó la Luna.

2018.- Rubén 'Panadero' Díaz, futbolista argentino.

2023.- Gina Lollobrigida, actriz italiana.

¿Qué se celebra el 16 de enero?

Hoy, 16 de enero, se celebra el Día Internacional de la Croqueta.

Horóscopo del 16 de enero

Los nacidos el 16 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 16 de enero

Hoy, 16 de enero, se celebran san Marcelo y san Honorato.