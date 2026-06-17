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Noticias de hoy, miércoles 17 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 17 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 17 de junio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Hoy es el día de Zapatero. El expresidente del Gobierno será el primer expresidente en democracia que declara como imputado ante un juez.

30 litros de agua por metro cuadrado en Jaén

El agua y el granizo ha colapsado Jaén, llevándose por delante todo, arrastrando incluso a esas personas a las que sorprendió. En solo 20 minutos, han caído más de 30 litros por metro cuadrado. Las calles se han convertido en ríos. Bajos y garajes han quedado anegados. Jaén ha llegado a activar la fase de preemergencia.

Zapatero declara como imputado

Día de Zapatero que declara en la Audiencia Nacional. Tendrá que responder por su presunta mediación en el rescate de Plus Ultra y el dinero que habría obtenido por ello. También por las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Es la primera vez en la historia que un expresidente está imputado.

Zapatero responde ante el juez y Sánchez ante la oposición

La declaración coincidirá con Sánchez en el Congreso. Explosiva sesión de control en la que, de nuevo, los diputados van a estar muy pendientes de los teléfonos móviles y de lo que se vaya conociendo. El nombre de Zapatero va a sobrevolar el hemiciclo.

La Mesa del Congreso impide que se voten las enmiendas de PP y Junts

La Mesa del Congreso impide que se voten las enmiendas de PP y Junts. Casualidad o no, ambos han pedido un adelanto electoral. Dan por agotada la legislatura. Pero Sumar y PSOE bloquean esta petición y alegan que se trata de una competencia exclusiva de presidente del Gobierno. Los populares anuncian posibles acciones judiciales.

Mercedes González niega haber ejercido presión sobre la UCO

La directora de la Guardia Civil niega haber ejercido presión sobre la UCO para que dejara de investigar al entorno de Pedro Sánchez. Niega también formar parte de la trama Leire, de la trama de las cloacas del PSOE, aunque ha tenido que admitir ante el Senado que tenía una relación cordial con la fontanera y que se reunió varias veces con ella.

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Una madre que llevaba a su hijo al logopeda asesinado en Valencia: "No me cuadra su versión"

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Noticias de hoy, miércoles 17 de junio de 2026

Frigorífico

Encuentran un cadáver en la nevera de un piso en Castellón

Celebran en Los Angeles el E3, feria de videojuegos
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Efemérides de hoy 17 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 17 de junio?

Bloques de viviendas
Salud mental

La crisis de la vivienda deteriora el bienestar emocional de los jóvenes: un 42% percibe mala salud mental

Muere un hombre en Cambados tras recibir un disparo de un policía en una operación contra el narcotráfico
Narcotráfico

Muere un hombre en Cambados tras recibir un disparo de un policía en una operación contra el narcotráfico

Los agentes llevaban una orden judicial para registrar su vivienda. Según el abogado del fallecido, él estaba desarmado.

Imagen de archivo de legionarios.
Ceuta

Muere un legionario de 23 años mientras practicaba deporte fuera del cuartel

El joven ha fallecido este martes en Ceuta, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, mientras practicaba una actividad física.

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La jueza y el fiscal del caso Adamuz rechazan entregar a Renfe las llamadas al 112

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La Policía recupera una navaja de 15 cm con la que un hombre habría matado al logopeda de su hijo

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