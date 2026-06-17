Noticias de hoy, miércoles 17 de junio de 2026

Hoy es el día de Zapatero. El expresidente del Gobierno será el primer expresidente en democracia que declara como imputado ante un juez.

30 litros de agua por metro cuadrado en Jaén

El agua y el granizo ha colapsado Jaén, llevándose por delante todo, arrastrando incluso a esas personas a las que sorprendió. En solo 20 minutos, han caído más de 30 litros por metro cuadrado. Las calles se han convertido en ríos. Bajos y garajes han quedado anegados. Jaén ha llegado a activar la fase de preemergencia.

Zapatero declara como imputado

Día de Zapatero que declara en la Audiencia Nacional. Tendrá que responder por su presunta mediación en el rescate de Plus Ultra y el dinero que habría obtenido por ello. También por las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Es la primera vez en la historia que un expresidente está imputado.

Zapatero responde ante el juez y Sánchez ante la oposición

La declaración coincidirá con Sánchez en el Congreso. Explosiva sesión de control en la que, de nuevo, los diputados van a estar muy pendientes de los teléfonos móviles y de lo que se vaya conociendo. El nombre de Zapatero va a sobrevolar el hemiciclo.

La Mesa del Congreso impide que se voten las enmiendas de PP y Junts

La Mesa del Congreso impide que se voten las enmiendas de PP y Junts. Casualidad o no, ambos han pedido un adelanto electoral. Dan por agotada la legislatura. Pero Sumar y PSOE bloquean esta petición y alegan que se trata de una competencia exclusiva de presidente del Gobierno. Los populares anuncian posibles acciones judiciales.

Mercedes González niega haber ejercido presión sobre la UCO

La directora de la Guardia Civil niega haber ejercido presión sobre la UCO para que dejara de investigar al entorno de Pedro Sánchez. Niega también formar parte de la trama Leire, de la trama de las cloacas del PSOE, aunque ha tenido que admitir ante el Senado que tenía una relación cordial con la fontanera y que se reunió varias veces con ella.