Efemérides de hoy 17 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 17 de junio?

El 17 de junio de 2015, se celebra la vigésimo primera edición de la Electronic Entertainment Expo (E3), la feria más importante en la industria de los videojuegos. Para los 'gamers' es considerada como una de las más importantes gracias a tres anuncios que se hicieron en la convención de Sony: 'The Last Guardian', 'Final Fantasy VII Remake' y el 'Shenmue III', tres títulos que llevaban años generando mucha expectación entre la comunidad. Además, aquellos que pudieron asistir presencialmente al evento disfrutaron de los puestos de las desarrolladoras, en los que se podía probar en exclusiva pequeñas demos de los títulos que se iban a lanzar en las siguientes semanas y meses.

De manera paralela a los medios informativos especializados, la cobertura de las conferencias para el mercado de habla hispana incorporó de forma destacada el formato de creadores de contenido digital. Creadores como Rubén Doblas (elRubiusOMG), Miguel Ángel Rogel (Mangel) y Alejandro Bravo Yáñez (alexby11) distribuyeron crónicas en formato de videoblog sobre las presentaciones de los estudios, un método de comunicación que se consolidó de forma progresiva como una alternativa de consumo informativo para las audiencias.

Un 17 de junio, pero de 1970, se disputa el "partido del siglo" que enfrentó a las selecciones de Italia y Alemania Federal en el Mundial de fútbol de México de 1970. El cruce tuvo lugar en la semifinal, quien se llevase la victoria tendría el honor de jugar una final del mundial, un pensamiento que llevó a los futbolistas a sobrepasar sus límites. Italia solo necesitó ocho minutos para abrir el marcador, un 1 a 0 que mantendrían hasta el minuto 90, momento en el que el defensor alemán Karl-Heinz Schnellinger consiguió anotar el empate. La prórroga fue una batalla campal en la que ambos equipos consiguieron asestar golpes a su rival: el resultado final pasó a un 4 a 3 que daba la victoria a los italianos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de junio?

1094.- El Cid Campeador conquista Valencia.

1885.- La Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York.

1911.- Se manifiestan en Londres cerca de 50.000 sufragistas para reivindicar el voto femenino.

1920.- El pintor Sorolla sufre una hemiplejía mientras pintaba en su estudio de Madrid.

1928.- La aviadora estadounidense Amelia Earthart, acompañada del piloto W. Stutz, cruza el océano Atlántico, primera mujer en hacerlo, hazaña que logra en solitario el 20 de mayo de 1932.

1939.- Último guillotinado en público en Francia, el asesino en serie Eugen Weidmann.

1961.- El bailarín ruso Rudolf Nureyev sale corriendo en la pista del aeropuerto parisino de La Bourget y evita volver a Moscú.

1972.- Salta el escándalo político del Watergate tras ser detenidos cinco hombres que trataban de robar en el edificio de ese nombre, sede del Partido Demócrata en Washington (EE.UU.) Al día siguiente lo publica el Washington Post.

1991.- El Parlamento de Sudáfrica deroga el 'apartheid' o sistema de segregación racial.

2001.- Simeón II gana las elecciones de Bulgaria tras 50 años de exilio en España.

2008.- Noruega, primer país nórdico en legalizar el matrimonio gay.

¿Quién nació el 17 de junio?

1882.- Igor Stravinsky, músico ruso.

1935.- José María Gil Robles, político español.

1943.- Barry Manilow, cantante estadounidense.

1947.- Paul Young, cantante británico.

1971.- Paulina Rubio, cantante mexicana.

1975.- Juan Carlos Valerón, futbolista español.

1980.- Venus Williams, tenista estadounidense.

¿Quién murió el 17 de junio?

1876.- Fermín Caballero, escritor, periodista y político español.

1897.- Eloy Gonzalo, soldado español.

1986.- Kate Smith, cantante estadounidense.

2009.- Ralf Dahrendorf, sociólogo y político británico-alemán.

2015.- Suleiman Demirel, presidente de Turquía.

2019.- Mohamed Mursi, presidente de Egipto.

2022.- Andrés Vázquez, torero español.

¿Qué se celebra el 17 junio?

Hoy, 17 de junio, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Horóscopo del 17 de junio

Los nacidos el 17 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis

Santoral del 17 de junio

Hoy, 17 de junio, se celebra santa Teresa de Portugal.