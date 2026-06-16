Así es la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos que Europa ha aprobado: asientos, equipaje e indemnizaciones

Trece años de negociaciones, pero finalmente las instituciones de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre la revisión del Reglamento CE261, la normativa que regula los derechos de los pasajeros aéreos.

La nueva normativa, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE y que deberá ser aplicada por los Estados miembros en un plazo de doce meses, introduce cambios relevantes en la forma en que las aerolíneas informan de los precios y en varias condiciones de viaje.

Indemnizaciones por retrasos o cancelaciones

Sin embargo, se mantienen los actuales niveles de compensación por retrasos superiores a tres horas o por cancelaciones notificadas con poca antelación: 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para trayectos de media distancia dentro de la Unión Europea y 600 euros para rutas de mayor recorrido.

Las compañías aéreas estarán obligadas a responder a las reclamaciones en un plazo máximo de 14 días, ya sea abonando la compensación correspondiente o justificando su rechazo. Además, deberán informar a los pasajeros afectados sobre sus derechos y el procedimiento a seguir, así como confirmar de forma inmediata la recepción de la reclamación.

Transparencia en los precios con equipaje

El equipaje de mano tampoco queda al margen de esta reforma. La nueva normativa establece que los pasajeros podrán embarcar sin coste adicional con un bulto pequeño que pueda colocarse bajo el asiento.

Aunque no se reconoce el derecho a viajar con una maleta de cabina sin coste extra, las aerolíneas deberán mostrar como primera opción en sus sistemas de venta online el precio del billete que incluya dicho equipaje. No obstante, los pasajeros podrán optar por tarifas más económicas si deciden viajar sin maleta de cabina.

Prohibido el suplemento por sentarse con menores

La reforma, por otro lado, prohíbe que las compañías aéreas cobren suplementos por sentar juntos a menores de 14 años y acompañantes o personas dependientes. En esta línea, también se incluyen garantías para el transporte de carritos de bebé, que deberán poder entregarse en la puerta del avión y recuperarse en el mismo punto al aterrizar.

Además, se refuerzan los derechos de asistencia en caso de retrasos prolongados, incluyendo comida, alojamiento si es necesario, transporte y acceso a comunicaciones.

Más cambios

Los derechos de las personas con discapacidad también se han reforzado con el objetivo de garantizar una asistencia adecuada en los aeropuertos y establecer posibles compensaciones en caso de que esta no se preste correctamente.

Otra de las novedades es la prohibición de cobrar por cambios administrativos o por la corrección de errores ortográficos en los nombres de los pasajeros. Asimismo, se introducen nuevas garantías para el uso de los bonos de compensación, que no podrán tener fecha de caducidad ni estar sujetos a condiciones restrictivas.

La nueva normativa también contempla el reembolso automático cuando un pasajero sea trasladado a una clase inferior, así como el derecho de los músicos a viajar con sus instrumentos. Todas ellas, en principio, entrarán en vigor en septiembre del próximo año.

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