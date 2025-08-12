Efemérides de hoy 12 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 12 de agosto?

El 12 de agosto de 2022, se produce el intento de asesinato del escritor anglo-indio Salman Rushdie, apuñalado durante una conferencia en Nueva York. El agresor acuchilla al escritor hasta en una decena de veces en solo 27 segundos. Salman Rushdie salva la vida, pero pierde el ojo derecho y la motricidad de una mano. El ataque está vinculado a una antigua fetua islámica emitida por el régimen iraní en 1989 tras la publicación de Los versos satánicos, que pedía la muerte de Rushdie. Aunque el autor del ataque, Hadi Matar, no declaró durante el juicio, se presume que su fe musulmana chií influyó en sus acciones. En una entrevista, expresó respeto por el ayatolá iraní, lo que sugiere una motivación ideológica en su ataque. Fue condenado a 25 años de prisión por intento de asesinato.

Un 12 de agosto, pero de 2000, el K-141 Kursk, un submarino nuclear ruso de 154 metros de eslora, se hunde en el mar de Barents, durante unas maniobras navales de la flota rusa en el océano Ártico. Fallecieron los 118 tripulantes que viajaban a bordo del sumergible. El desastre es provocado por dos explosiones internas, originadas por un fallo al lanzar uno de los 24 torpedos que llevaba el Kursk. La primera explosión fue seguida por una segunda más potente que destruyó gran parte del submarino.

Aunque el gobierno ruso informó inicialmente que todos los tripulantes murieron de inmediato, se descubrió posteriormente una nota en el uniforme del teniente Dmitry Kolesnikov que revelaba que 23 marinos sobrevivieron durante varias horas en un compartimento estanco, hasta que se quedaron sin oxígeno. El hundimiento del Kursk se considera la peor catástrofe naval de la historia postsoviética. Además de la tragedia humana, dejó al descubierto graves deficiencias en la Armada rusa y en la comunicación oficial del Kremlin, marcando un antes y un después en la percepción pública sobre el gobierno ruso.

¿Qué pasó el 12 de agosto?

1812.- Guerra de la Independencia: Tras la Batalla de Arapiles, el Ejército aliado dirigido por Wellington entra en Madrid.

1836.- Motín de La Granja (Segovia): sublevación militar incruenta dirigida por sargentos y que impuso a la Reina María Cristina determinadas exigencias.

1851.- El mecánico estadounidense Isaac Merrit Singer patenta la máquina de coser.

1877.- Thomas Edison completa el primer modelo para el fonógrafo, un dispositivo que grabó sonido en cilindros de papel de aluminio.

1888.- Se constituye en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT).

1904.- Primera Ley de Protección a la Infancia promulgada en España.

1914.- Francia e Inglaterra declaran la guerra al Imperio austrohúngaro.

1949.- Aprobación de los Convenios de Ginebra relativos al trato a los heridos y enfermos en campaña y en el mar, a los prisioneros de guerra.

1953.- La Unión Soviética detona su primera bomba de hidrógeno.

2000.- El submarino nuclear ruso "Kursk" se hunde en el mar de Barents, en aguas del océano Ártico, y mueren sus 118 tripulantes.

2014.- El religioso Miguel Pajares, se convierte en el primer español que muere víctima del Ébola.

¿Quién nació el 12 de agosto?

1856.- Eduardo Dato, político español.

1866.- Jacinto Benavente, escritor español, Premio Nobel en 1922.

1911.- Mario Moreno, "Cantinflas", actor cómico mexicano.

1930.- George Soros, magnate y filántropo húngaro nacionalizado estadounidense.

1960.- Laurent Fignon, ciclista francés.

1980.- Dominique Swain, actriz estadounidense.

1992.- Cara Delevingne, modelo británica.

¿Quién murió el 12 de agosto?

1546.- Francisco de Vitoria, dominico español.

1848.- George Stephenson, inventor inglés de la locomotora de vapor y del ferrocarril.

1964.- Ian Fleming, escritor británico, creador de James Bond.

1982.- Henry Fonda, actor estadounidense.

1989.- William Shockley, estadounidense de origen británico, inventor del transistor.

2000.- Anne Heche, actriz estadounidense.

2024.- Juan Gómez-Acebo, segundo hijo de la infanta María Pilar de Borbón.

¿Qué se celebra el 12 de agosto?

Hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud y el Día Internacional del Disco de Vinilo.

Horóscopo del 12 de agosto

Los nacidos el 12 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto, se celebra san Macario, san Julián, san Aniceto, san Quiriaco y santa Hilaria.