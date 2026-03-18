Duras imágenes | La polémica actuación policial que acabó con la vida de un joven en Torremolinos: "Espero que no digan que nos lo hemos cargado"

Este suceso, y sobre todo las duras imágenes que deja, sigue conmocionando. Fue el pasado 7 de diciembre cuando Haitam Mejri, de 35 años, murió en un locutorio de Torremolinos (Málaga) tras ser reducido por varios agentes de Policía. Las autoridades recibieron un aviso por un supuesto intento de robo por parte del hombre. Tal y como se aprecia en las imágenes que acompañan esta noticia, son seis los agentes que tratan de reducirle, y le disparan hasta ocho veces con la táser. Los hechos se investigan como un posible caso de abuso policial. Por su parte, la familia ha denunciado lo ocurrido. Ahora, el informe de la autopsia determinará el motivo de su muerte.

Los últimos minutos de vida de Haitam

La escena sobrecoge. Cuando la Policía acude al locutorio de Torremolinos al recibir un aviso de un supuesto intento de robo, Haitam trata de hablar con ellos. "No quiero morir, ¿vale? Voy a colaborar", les dice, hasta que intentan reducirle y empiezan a darle descargas con pistolas táser en varias ocasiones.

Mientras se encuentra en el suelo, continúan las descargas, tanto que es electrocutado hasta en ocho ocasiones. Las palabras de los agentes ocho minutos más tarde resultan demoledoras: "Este tío está muerto. Espero que no digan que nosotros nos lo hemos cargado", dicen, tras lo que avisan: "que venga la ambulancia y que ellos hagan lo que hay que hacer".

Solicitan asistencia médica una vez más: "a ver si puedes agilizar la ambulancia. Parece que este hombre ha entrado en parada. Estamos realizando RCP", resalta.

El relato de los vecinos

Vecinos de la zona que aseguraban haber presenciado parte de la intervención desde el exterior del local cuentan que Mejri entró en el locutorio "algo nervioso y agresivo", pero sin ocasionar un altercado grave. Sin embargo, relatan que la actuación policial fue desproporcionada: "Entraron como si hubiera un gran disturbio", dicen.

Los testigos afirman que se escucharon gritos y lamentos durante varios minutos mientras era reducido en el interior del local. De hecho, explican que, en un momento dado, los agentes "cerraron la puerta", dificultando la visibilidad desde el exterior, y poco después, no se escuchaba nada.

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