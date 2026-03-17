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La muerte de Haitam: once descargas de táser y seis minutos sin practicarle la RCP

Uno de los abogados de la familia, Samuel Tejada, señala una actuación policial "desproporcionada" y lamenta que los seis agentes que estaban en el locutorio aún no hayan tomado declaración, mientras la jueza mantiene la causa archivada provisionalmente a la espera de la autopsia definitiva.

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La muerte de Haitam en Torremolinos tras 11 descargas de táser | Antena 3 Noticias

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Rocío Luque
Publicado:

La muerte de Haitam Mejri, de 35 años, ocurrida el pasado 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos (Málaga) tras ser reducido por varios agentes de policía, se encuentra actualmente con la causa archivada de forma provisional por decisión judicial, a la espera del informe definitivo de la autopsia. El caso continúa, no obstante, rodeado de dudas sobre las circunstancias del fallecimiento. Imágenes de cámaras de seguridad y de los dispositivos táser utilizados durante la intervención, publicadas por elDiario.es, muestran una actuación prolongada en la que el hombre recibió múltiples descargas eléctricas y permaneció inmovilizado durante varios minutos.

Uno de los abogados de la familia, Samuel Tejada, asegura que Mejri recibió hasta once descargas de táser e insiste que "los vídeos demuestran que no le practicaron la reanimación cardiopulmonar hasta seis minutos después de que un agente preguntase si estaba muerto. Si se la hubieran realizado en cuanto dejó de respirar, podría haberse salvado".

El letrado apunta a una combinación de factores como causa del fallecimiento tras encargar una autopsia independiente: "Estuvieron sobre su tórax y con una rodilla en el cuello durante varios minutos. Se produce una parada respiratoria tras las descargas de táser; una cosa afecta al corazón y la otra la agrava, provocando un infarto".

Según la reconstrucción de la defensa, Mejri había accedido al establecimiento en busca de un cargador para su teléfono móvil y se encontraba intentando compartir conexión a internet con otro dispositivo. Su familia defiende que no ejerció la fuerza en ningún momento, tal y como se observa en los vídeos.

Tejada también critica que los agentes aún no hayan prestado declaración: "Estamos ante un caso en el que se está protegiendo a los policías".

Relato de los vecinos

Vecinos de la zona aseguran haber presenciado parte de la intervención desde el exterior del local. Según sus testimonios, Mejri entró en el locutorio "algo nervioso y agresivo", aunque sin provocar un altercado grave. Sin embargo, relatan que la actuación policial fue desproporcionada: "Entraron como si hubiera un gran disturbio".

Los testigos afirman que durante varios minutos se escucharon gritos y lamentos mientras era reducido en el interior. Añaden que, en un momento dado, los agentes “cerraron la puerta”, dificultando la visibilidad desde el exterior, y poco después, cesó cualquier sonido.

La familia de Haitam Mejri reclama la reapertura del caso y que se investigue a fondo lo ocurrido.

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Noticias de hoy, martes 17 de marzo de 2026

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