La hija de 9 años del bodeguero Iván Sanz recibe el alta médica y abandona el hospital de Burgos

A principios del mes de junio cuatro personas fallecieron en un accidente de tráfico en la A-67 a su paso por el municipio palentino de Herrera de Pisuerga: el bodeguero Iván Sanz Cid, director general de Dehesa de los Canónigos, su mujer Irene Garrido y dos de sus hijos, de 17 y 14 años.

La única superviviente la pequeña de la familia, su hija de 9 años. La menor tuvo que ser trasladada en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Burgos donde tuvieron que hacerle una intervención quirúrgica. Hasta entonces ha permanecido ingresada desde el accidente hasta este jueves que ha abandonado el centro hospitalario.

La bodega Dehesa de los Canónigo lo publicaba en las redes sociales: "Carlota ya está en casa y se recupera favorablemente, como la campeona que es".

Se salió de la vía

Todo ocurrió el pasado 6 de julio cuando la familia regresaba a casa después de un fin de semana en Santander. Pero a las 16:20 horas el vehículo se salió de la calzada, por causas que aún se desconocen, y volcó en repetidas ocasiones hasta quedar destrozado. El Servicio de Emergencia 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando de la salida de la vía de un turismo en el punto kilométrico 83 de la A-67.

Las cámaras de seguridad de la autovía grabaron al turismo poco antes del accidente, y según adelantó El Diario de Valladolid, que cita a fuentes de la investigación, Ivan Sanz circulaba a una velocidad considerada normal poco antes del accidente mortal.

La principal hipótesis que baraja la Guardia Civil es la somnolencia del conductor, aunque las autoridades insisten en que las causas del accidente continúan bajo investigación y no se descartan otras circunstancias.

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