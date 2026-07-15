Tren Canadá
El aterrador vídeo del maquinista de un tren atrapado por un incendio con pasajeros a bordo: "Empieza a dar un poco de miedo"
El avance del fuego en el norte de Canadá provocó el pánico y evacuaciones, mientras una densa columna de humo cruzó la frontera y llegó al noreste de Estados Unidos.
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Un tren ha quedado envuelto por las llamas de un incendio forestal en el norte de Ontario, Canadá. El desesperante momento quedó registrado en un video grabado desde la cabina se convirtió en el documento más perturbador de una crisis que, días después, llegó hasta Nueva York en forma de humo.
El maquinista de un tren de mercancías cercado por el incendio en Ontario, Canadá, comenzó a pedir ayuda tras ver cómo se propagaba el fuego. "Esto empieza a dar un poco de miedo", afirma en la grabación. A pesar de la voracidad de las llamas, los tripulantes, que incluso grababan la escena, consiguieron escapar sanos y salvos.
En la última semana se han registrado más de 100 incendios forestales en esa misma región del sur de Canadá.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
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