Dos investigados por los ataques de dos pitbull a un hombre en León

La Guardia Civil investiga a dos personas por los ataques de dos perros Pitbull en la localidad leonesa de Villaobispo de las Regueras (León) a uno de sus vecinos.

Los investigados son la titular de los animales y la persona que conducía a los dos canes en el momento de la agresión, quién carecía de licencia para manejarlos. Licencia que era necesaria porque se trata de perros de raza potencialmente peligrosa.

La víctima de la agresión, Eduardo Fernández, dice que tiene miedo. "Salgo a la calle y tengo terror, porque lo único que quiero es volverme para mi casa", explica Fernández.

Le gustaría que el proceso fuera más rápido para estar más tranquilo. "Han pasado nueve días de una agresión que a mí me podía haber costado la vida, si a mí no me muerden en el brazo y me muerden en la cara o en el cuello, yo ahora mismo no estoy aquí", cuenta Eduardo.

Se investigan los hechos

Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de instrucción número 3 de León.

Además de Eduardo, otra persona interpuso una denuncia declarando que recientemente los mismos perros habían atacado a sus mascotas en la localidad leonesa.