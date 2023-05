Dos pitbull atacan brutalmente a un hombre en León: "Iban claramente a matar"

Eduardo Fernández aún siente el miedo en el cuerpo cuando pasa por el lugar en el que fue atacado por dos pitbull a escasos metros de su casa en Villaobispo de las Regueras, en León.

Ocurrió el pasado viernes 5 de mayo a las 23:30 horas, cuando volvía de pasear con la suya, otra pitbull. A veinte metros de su casa, los dos animales se les abalanzaron agresivamente y empezaron a morder a la suya. "Iban claramente a matar. Como pude, le quité el bozal para que se defendiera e intenté mediar", asegura.

A partir de ahí tiene lagunas. "Recuerdo estar en el suelo y ver a mi perra saltando y protegiéndome mientras me mordían. Pensé que nos mataban a ambos", afirma. Llegó a perder medio litro de sangre y tuvo que ser trasladado al hospital donde fue atendido de múltiples heridas. Tiene el brazo inmovilizado y golpes por todo el cuerpo. "Los colmillos llegaron al tendón. Por suerte no cabecearon y la herida es limpia. No hay desgarro", dice con el brazo en cabestrillo. Su perra ha perdido media oreja y tiene mordiscos por todo el cuerpo. "Lo podemos contar", explica.

Habrían agredido al menos a otros siete perros

Ya ha presentado denuncia y más vecinos van a hacer lo mismo porque estos dos pitbull habrían agredido al menos a otros siete perros. La agresión más grave ha sido la de Eduardo. "Son armas en manos de alguien que no sabe controlarlos. Ella misma, la dueña, dice que los rescató de peleas ilegales", afirma Eduardo, que cuenta con cursos de adiestramiento para tener a la suya. "Los perros siguen ahí y yo tengo miedo", lamenta.

Desde la Guardia Civil aseguran que el caso está en fase de instrucción. Se están practicando diligencias e interrogando. Cuando concluya la investigación se dará traslado a la autoridad judicial, encargada de establecer medidas cautelares sobre los animales. Mientras tanto estarán con sus propietarios.

"En las manos adecuadas, los pitbull son unos perros cariñosos y dóciles, pero son fuertes. Hay que saber controlarlos porque pueden matar", se lamenta Eduardo, quien llegó a perder más de medio litro de sangre en el ataque.