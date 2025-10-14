Dos hombres de 70 y 80 años son condenados por abusos a una menor, nieta de la pareja de uno de ellos, en Mallorca

Dos varones de aproximadamente 70 y 80 años han reconocido los hechos y aceptado una condena en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Mallorca por delitos de agresión sexual contra una niña de cinco años, nieta de la pareja de uno de ellos.

El principal encausado asume 5 años y 6 meses de prisión y el coimputado 2 años, tras una conformidad que rebaja las penas inicialmente solicitadas (12 y 10 años, respectivamente).

La sentencia adelantada oralmente aplica la atenuante de reparación del daño: el primero tendrá que indemnizar 7.000 de 20.000 euros fijados como responsabilidad civil y el segundo 10.000 de 15.000. Ambos quedan sometidos a órdenes de alejamiento respecto de la víctima por 20 y 10 años, con prohibición de comunicación por cualquier medio.

Hechos atribuidos entre 2012 y 2015

El relato de hechos sitúa las agresiones en un municipio no precisado de Baleares entre 2012 y 2015. El principal condenado habría aprovechado visitas de la menor al domicilio para realizar tocamientos de carácter sexual con penetración.

El segundo, amigo de la abuela, habría puesto como excusa llevar a la niña a ver unos caballos y, ya en la parte trasera de un vehículo, consumado la agresión. La menor presenta secuelas psicológicas que persisten.

Medidas de protección y resarcimiento

Además de las penas privativas de libertad, la resolución contempla seguimiento terapéutico especializado para la víctima, verificación del cumplimiento de las medidas de alejamiento y ejecución de las consignaciones hasta completar las cuantías fijadas. La prioridad, subraya, es la recuperación integral de la menor y la protección de su entorno.

