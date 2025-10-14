Apuñala 23 veces a su vecino tras una disputa por el pago de una deuda en Ourense

En Vilardevós (Ourense) ha ocurrido un suceso terrible. Un hombre de 63 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio al asestar 23 puñaladas a otro varón, un vecino suyo, que se encuentra con pronóstico grave.

Los hechos se desarrollaron a eso de las 16:00 horas del lunes, cuando el detenido acudió hasta la casa del agredido, dos años mayor que él, para pedir, supuestamente, el pago de una deuda.

Dos horas y media más tarde, fue detenido. La víctima fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde permanece.

El presunto agresor se autolesionó

El presunto agresor se autolesionó en una mano, por lo que fue trasladado al hospital de Verín. En el núcleo donde ocurrió este suceso apenas viven 30 personas.

Mata a su vecino de una azada en la cabeza mientras paseaba a su perro

No es la primera vez que ocurre un suceso similar. En agosto del año pasado, un golpe en la cabeza con una azada provocó la muerte de un británico de 59 años. El hombre murió en el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería). Según la Guardia Civil, el agresor que era vecino de la víctima, se encontraba en su casa y salió a la calle para atacarlo con la herramienta.

El suceso ocurrió cuando una llamada en torno a las 01:10 horas comunicó al 112 Andalucía sobre que un hombre había atacado a otro con una herramienta de labranza en la barriada de El Palacés, en Zurgena.

En concreto, el británico de 59 años caminaba mientras paseaba a su perro por el barrio de El Palacés, cuando de repente un hombre salió de su casa y, con una azada le propinó un golpe en la cabeza. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061 que evacuaron rápidamente al británico al hospital. Seis días después de su ingreso en el centro sanitario, falleció.

Finalmente, el vecino fue detenido por un delito de homicidio en tentativa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com