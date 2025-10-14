Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Rescate

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

El operativo comenzó al anochecer y no pudo completarse hasta el amanecer debido a la dificultad del terreno y la lesión de uno de los jóvenes.

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Publicidad

Carla Mayol
Publicado:

Dos senderistas, de 22 y 24 años, quedaron atrapados el pasado viernes 10 de octubre por la tarde a unos 1.900 metros de altitud en el barranco de la Crapera, sin poder continuar por sus propios medios. Una larga operación de rescate en el valle de Bujaruelo, en Torla-Ordesa (Huesca), que ha puesto de nuevo en valor el trabajo del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil.

Uno de los jóvenes sufrió un ataque de ansiedad y el otro, una lesión en la pierna. El aviso al 112 se recibió sobre las 19:15 horas. Debido a la caída de la noche y la complejidad del terreno, los agentes del GREIM no pudieron completar el rescate en ese momento y decidieron pernoctar junto a ellos para garantizar su seguridad.

El helicóptero de rescate no pudo intervenir hasta la mañana del sábado. Con las primeras luces del día, los jóvenes fueron evacuados, en buen estado, en aeronave hasta San Nicolás de Bujaruelo, donde tenían estacionado su vehículo. Durante esa misma jornada, la del 11 de octubre, el GREIM continuó trabajando con un rescate a un ciclista de 31 años en Cerler, donde sufrió una posible lesión grave en los ligamentos de la rodilla mientras descendía por la pista Planadora.

Otras operaciones de este tipo

Dos escaladores de 57 y 49 años, vecinos de Igualada y Barcelona, también fueron rescatados tras haber quedado atrapados en la Cresta de Urquiza Olmo, en el congosto de Montrebei. Este tipo de operaciones no son aisladas. Solo en 2024, el GREIM realizó más de 600 rescates en Aragón, siendo el senderismo la causa más habitual. Las autoridades insisten en la importancia de planificar rutas, llevar el equipo adecuado y conocer las propias limitaciones.

Casos como estos recuerdan que la montaña exige respeto, preparación y responsabilidad. Y que, cuando todo falla, siempre hay equipos como el GREIM dispuestos a darlo todo para garantizar la vida de quienes se aventuran en ella

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 14 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

Efemérides de hoy 14 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

Publicidad

Sociedad

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Al 68% de los propietarios de segundas residencias les preocupa su seguridad, según el Observatorio Securitas Direct

El viejo truco de colocar un cartel de "casa alarmada" sin serlo acaba con multas: así pueden sancionarte

Comedor escolar

2 de cada 3 adolescentes valoran negativamente la comida del comedor escolar: "Era poco apetitosa"

Audiencia provincial de Palma
Agresión sexual

Dos hombres de 70 y 80 años son condenados por abusos a una menor, nieta de la pareja de uno de ellos, en Mallorca

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Riña

Apuñala 23 veces a su vecino tras una disputa por el pago de una deuda en Ourense

Jordi Sabaté, enfermo de ELA
ELA

Jordi Sabaté, enfermo de ELA, necesita urgentemente un auxiliar de enfermería: "Solo nos ofrecen como única opción la eutanasia"

Recibe muchas críticas en redes sociales por no publicar el salario, además de por la formación que exige a los demandantes.

Aeropuerto de Palma
Mallorca

Muere un hombre atropellado en la autopista del aeropuerto de Palma

Hasta el lugar se desplazaron asistencias sanitarias que sólo han podido confirmar el fallecimiento.

Móvil

El exceso del uso del móvil, una adicción silenciosa que afecta a la salud y la seguridad vial

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 14 de octubre de 2025

Nace Jordi Cruz

Efemérides de hoy 14 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

Publicidad