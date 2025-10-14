Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Dos senderistas, de 22 y 24 años, quedaron atrapados el pasado viernes 10 de octubre por la tarde a unos 1.900 metros de altitud en el barranco de la Crapera, sin poder continuar por sus propios medios. Una larga operación de rescate en el valle de Bujaruelo, en Torla-Ordesa (Huesca), que ha puesto de nuevo en valor el trabajo del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil.

Uno de los jóvenes sufrió un ataque de ansiedad y el otro, una lesión en la pierna. El aviso al 112 se recibió sobre las 19:15 horas. Debido a la caída de la noche y la complejidad del terreno, los agentes del GREIM no pudieron completar el rescate en ese momento y decidieron pernoctar junto a ellos para garantizar su seguridad.

El helicóptero de rescate no pudo intervenir hasta la mañana del sábado. Con las primeras luces del día, los jóvenes fueron evacuados, en buen estado, en aeronave hasta San Nicolás de Bujaruelo, donde tenían estacionado su vehículo. Durante esa misma jornada, la del 11 de octubre, el GREIM continuó trabajando con un rescate a un ciclista de 31 años en Cerler, donde sufrió una posible lesión grave en los ligamentos de la rodilla mientras descendía por la pista Planadora.

Otras operaciones de este tipo

Dos escaladores de 57 y 49 años, vecinos de Igualada y Barcelona, también fueron rescatados tras haber quedado atrapados en la Cresta de Urquiza Olmo, en el congosto de Montrebei. Este tipo de operaciones no son aisladas. Solo en 2024, el GREIM realizó más de 600 rescates en Aragón, siendo el senderismo la causa más habitual. Las autoridades insisten en la importancia de planificar rutas, llevar el equipo adecuado y conocer las propias limitaciones.

Casos como estos recuerdan que la montaña exige respeto, preparación y responsabilidad. Y que, cuando todo falla, siempre hay equipos como el GREIM dispuestos a darlo todo para garantizar la vida de quienes se aventuran en ella

