Noticias de hoy, lunes 13 de octubre de 2025

La liberación de los rehenes israelíes, o las lluvias en Tarragona, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 13 de octubre de 2025.

Liberación de los primeros rehenes

En la plaza de los Rehenes de Tel Aviv amanecen conteniendo la respiración. Allí llevan más de dos años esperando la liberación de los rehenes, tiempo que al fin ha terminado. La vigilia de esta pasada noche y de estas primeras horas de la mañana ha sido especial ante la inminencia de los acontecimientos.

Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja dentro de Gaza a los primeros rehenes vivos liberados en el marco del alto el fuego acordado con Israel, tal y como confirman los medios israelíes.

Lluvias en Tarragona

El sur de la provincia de Tarragona vive una situación crítica debido a las lluvias torrenciales que han dejado ya más de 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio. La intensidad de las precipitaciones ha provocado el desbordamiento de varios barrancos, cortes de carreteras y la suspensión del servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo.

