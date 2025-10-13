Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 13 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 13 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

La liberación de los rehenes israelíes, o las lluvias en Tarragona, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 13 de octubre de 2025.

Liberación de los primeros rehenes

En la plaza de los Rehenes de Tel Aviv amanecen conteniendo la respiración. Allí llevan más de dos años esperando la liberación de los rehenes, tiempo que al fin ha terminado. La vigilia de esta pasada noche y de estas primeras horas de la mañana ha sido especial ante la inminencia de los acontecimientos.

Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja dentro de Gaza a los primeros rehenes vivos liberados en el marco del alto el fuego acordado con Israel, tal y como confirman los medios israelíes.

Lluvias en Tarragona

El sur de la provincia de Tarragona vive una situación crítica debido a las lluvias torrenciales que han dejado ya más de 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio. La intensidad de las precipitaciones ha provocado el desbordamiento de varios barrancos, cortes de carreteras y la suspensión del servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo.

Sociedad

El edificio en el que se localizó al hombre muerto

Las lluvias de la DANA permitieron encontrar al hombre muerto desde hace 15 años en su casa de Fuensanta (Valencia)

Galicia culmina el operativo aéreo para alimentar a la fauna tras los incendios: “Sin animales, sin bosques, no hay futuro”

Galicia culmina el operativo aéreo para alimentar a la fauna tras los incendios: “Sin animales, sin bosques, no hay futuro”

Día de la Almudena en Madrid

Madrid cambia de día la fiesta de la Almudena en 2025, por qué y cuándo será

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2025: Ban Ki-moon sucede a Kofi Annan al frente de la ONU
Efemérides

Efemérides de hoy 13 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 13 de octubre?

Imagen de los mossos d'esquadra en Hospitalet de Llobregat.
L’Hospitalet de Llobregat

Los vecinos L'Hospitalet de Llobregat estallan contra la delincuencia: "Las leyes existen, pero no se aplican"

Los residentes exigen más policía y penas contra reincidentes, mientras el alcalde pide ayuda al Gobierno ante la oleada delictiva.

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?
Apagón

¿Estamos preparados para un nuevo apagón eléctrico? Estos son los objetos que hay que tener a mano

Red Eléctrica ha detectado variaciones bruscas de tensión en la red eléctrica española que podrían comprometer el suministro. En el caso de un nuevo apagón, ¿contaríamos con los recursos suficientes?

Imagen de varias atracciones en una feria.

Cuatro heridos tras un accidente en una atracción durante las fiestas de Leganés, Madrid

Margalida Prohens, presidenta de Baleares

La Presidenta de Baleares, atrapada en su avión por los efectos de la DANA Alice

Un pasaporte

Adiós al sello en el pasaporte: así es el nuevo control de fronteras

