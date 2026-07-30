Dos detenidos como presuntos responsables del incendio de Almorox, en Toledo

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos responsables del incendio de Almorox, en Toledo. Estaban soldando una estructura metálica cuando comenzó el fuego.

Poco después, se conocía que han sido puestos en libertad provisional, aunque se les imputa como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente.

Fuentes judiciales han comunicado a Europa Press que los dos arrestados han comparecido ante el juez titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos, en funciones de guardia.

Delito contra el medio ambiente

Una vez han prestado declaración, se ha decidido decretar para ambos la libertad provisional, aunque con medidas cautelares. Estas son la obligación de comparecencia ante el juzgado todos los lunes, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

La imputación del delito contra el medio ambiente es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial.

Fue el pasado 22 de julio cuando ocurrió este grave incendio forestal en el paraje 'Pino de la Parra' de la localidad de Almorox (Toledo), el cual continúa en la actualidad y en el que hasta la fecha se han calcinado, solo en la provincia de Toledo, 900 hectáreas, llegando afectar a la Comunidad de Madrid.

Este incendio obligó a evacuar varias urbanizaciones y localidades, existiendo numerosos daños materiales en ambas comunidades y afectando incluso viviendas.