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No abras el capó: así debes actuar si tu coche se incendia en la carretera

No usar agua y llevar un pequeño kit de emergencia son algunas de las recomendaciones de los profesionales.

Incendio en el coche

Así debes actuar si tu coche se incendia en la carretera | Antena 3 Noticias

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Paz Bailón
Paz Bailón
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Son tres elementos básicos que no ocupan mucho espacio en el maletero y que pueden marcar la diferencia ante un incendio en un vehículo. Hablamos de un extintor, una manta ignífuga y un botiquín. Disponer de ellos puede ayudar a controlar una emergencia durante los primeros minutos, siempre y cuando hacerlo no suponga poner en riesgo nuestra propia seguridad.

Lo hemos visto hace apenas unos días: un coche implicado en el origen del incendio de San Martín de Valdeiglesias. Por eso, conocer unas pautas básicas puede ser clave. Uno de los errores más frecuentes es intentar apagar el incendio con agua. Aunque pueda parecer una reacción lógica, los expertos advierten de que no siempre es una buena opción. Los bomberos utilizan agua en grandes cantidades, con alta presión y equipos específicos, capaces de controlar la propagación de las llamas. Sin embargo, echar pequeñas cantidades de agua con cubos o botellas o mangueras domésticas puede empeorar la situación.

Pasos a seguir ante un incendio

Los incendios en vehículos pueden producirse por averías mecánicas, problemas eléctricos, fugas de combustible o incluso por un sobrecalentamiento del motor. En la mayoría de los casos, los primeros indicios son la salida de humo, un fuerte olor a quemado o la pérdida de potencia del vehículo. Ante cualquiera de estas señales, la prioridad es parar el coche en un lugar seguro, apagar el motor, sacar las llaves del contacto, ponerse el chaleco reflectante y avisar inmediatamente al 112.

Si disponemos de extintor y sale humo del motor es importante no abrir el capó por completo. De hacerlo, la entrada repentina de oxígeno puede alimentar las llamas y provocar que el fuego se propague con mucha más rapidez. La recomendación de los bomberos es abrir el capó solo unos centímetros y descargar por esa ranura el contenido del extintor.

Si las llamas ya son visibles o el fuego ha ganado intensidad, la recomendación es no intentar apagarlo. Lo más seguro es alejarse del vehículo y esperar la llegada de los servicios de emergencia. Los bomberos aconsejan mantenerse, como mínimo, a unos 30 metros de distancia para evitar el riesgo de explosiones provocadas por los neumáticos, los amortiguadores o el depósito de combustible, además de la exposición a humo que puede ser tóxico.

La importancia de la prevención

La mejor forma de actuar frente a un incendio en un coche sigue siendo la prevención. Un correcto mantenimiento del vehículo y revisar cualquier señal de avería puede reducir considerablemente el riesgo de incendio.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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