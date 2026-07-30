La madre de Noelia pide a la ONU que investigue si España hizo todo lo posible para proteger a su hija antes de la eutanasia

Naciones Unidas podría analizar el caso de Noelia Castillo. Su madre, Yolanda Ramos, ha solicitado la intervención de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para que examine si las administraciones españolas cumplieron con su deber de protección antes de que se autorizara la eutanasia de su hija.

La petición, presentada a través de la Fundación Española de Abogados Cristianos, sostiene que Noelia se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad debido a sus problemas de salud mental, su discapacidad reconocida y los episodios de violencia que había sufrido a lo largo de su vida. Por ello, reclama que se investigue si las instituciones pusieron a su disposición todos los recursos necesarios antes de que se aprobara una decisión irreversible.

Según la comunicación remitida a Naciones Unidas, Noelia creció en un contexto de vulnerabilidad social y económica y pasó varios años en un centro tutelado. La queja también recoge que fue víctima de violencia en el ámbito de la pareja y de una agresión sexual grupal, circunstancias que, según sostiene la madre, tuvieron un importante impacto en su salud mental.

La médica de Noelia señaló en un informe que los recursos para que la paciente mejorase habían sido insuficientes

Antes de su intento de suicidio en 2022, Noelia tenía diagnosticado un trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo con ideación suicida y depresión crónica. Además, tenía reconocida una discapacidad.

La denuncia sostiene que, tras ese intento de suicidio, no se activaron todas las medidas de apoyo que requería su situación. Entre otros aspectos, señala que durante la tramitación de la eutanasia dejó de recibir atención psiquiátrica y que no se agotaron todas las alternativas terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas, paliativas y sociales disponibles.

Uno de los elementos que destaca la queja es que la médica responsable del procedimiento señaló en un informe que los recursos proporcionados hasta ese momento habían sido insuficientes para mejorar el sufrimiento y la falta de sentido vital de la paciente. Para la madre, esta afirmación pone de manifiesto que todavía existían carencias asistenciales cuando se autorizó la eutanasia.

La solicitud remitida a Naciones Unidas también pide que se analice si la legislación y los protocolos españoles ofrecen una protección suficiente para mujeres que se encuentran en situaciones similares de vulnerabilidad. Asimismo, reclama que se evalúe si el Estado cumplió con las obligaciones internacionales de protección reforzada hacia víctimas de violencia con problemas graves de salud mental. Yolanda Ramos sostiene que su único objetivo es esclarecer si España hizo "todo lo que debía" para proteger a su hija antes de autorizar su muerte.

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