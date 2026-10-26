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Un niño de siete años muerte atropellado en una urbanización de Hornachuelos, Córdoba

El atropello mortal sucedió este domingo 25 de octubre en la urbanización Pajares, en la localidad cordobesa de Hornachuelos.

Agente de la Guardia Civil de Tráfico

Agente de la Guardia Civil de Tráfico Guardia Civil

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Tragedia en la urbanización Pajares de la localidad cordobesa de Hornachuelos, una zona de chalets y parcelas cercana a Palma del Río, donde un menor de siete años moría atropellado este domingo 25 de octubre.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 recibido sobre las 18:50 horas solicitaba la presencia de las fuerzas del orden por un atropello a un menor registrado en la urbanización Pajares. Fuentes sanitarias confirmaban al 112 la muerte del menor, sin haber trascendido más datos de lo ocurrido.

La Guardia Civil y la Policía Local también recibieron aviso del atropello mortal.

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