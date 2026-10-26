Un niño de siete años muerte atropellado en una urbanización de Hornachuelos, Córdoba

Tragedia en la urbanización Pajares de la localidad cordobesa de Hornachuelos, una zona de chalets y parcelas cercana a Palma del Río, donde un menor de siete años moría atropellado este domingo 25 de octubre.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 recibido sobre las 18:50 horas solicitaba la presencia de las fuerzas del orden por un atropello a un menor registrado en la urbanización Pajares. Fuentes sanitarias confirmaban al 112 la muerte del menor, sin haber trascendido más datos de lo ocurrido.

La Guardia Civil y la Policía Local también recibieron aviso del atropello mortal.