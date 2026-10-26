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Noticias de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 26 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

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Remontada histórica en Brasil donde Lula da Silva ha ganado la segunda vuelta a Bolsonaro que no reconoce la victoria.

Accidente autobús en Barcelona

Impactante accidente de autobús. Hay 83 heridos, 7 de ellos de gravedad. El vehículo se despeñó por un terraplén de 20 metros. Ha ocurrido en Fogars de Monclús, Barcelona. Los bomberos trabajan sin descanso para ver si hay más afectados. La zona es de difícil acceso, de momento, no hay ningún fallecido, pero las autoridades son prudentes.

Lula gana, contra todo pronóstico

Lula consigue lo que parecía imposible, a sus 80 años, se convierte por cuarta vez en el presidente de Brasil. Primer candidato que gana la segunda vuelta tras ser derrotado en la primera. Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y pide la anulación de las elecciones.

La Lista estudiantil se impone en Serbia

Euforia en las calles de Serbia. Los estudiantes terminan dos años de protestas llegando al Gobierno. Su candidatura ha ganado las elecciones con una participación récord. Una lista de intelectuales, profesores y personalidades de la sociedad civil se hace con la mayoría absoluta.

Se cierra el plazo para las listas del 29N

Hoy se acaba el plazo para cerrar las listas del 29-N. Los partidos apuran las últimas horas. A la espera de si PP y Vox llegan a algún tipo de acuerdo para el Senado. Quien no está en las papeletas del PSOE es Francisco Martín. Y esa es la razón por la que ha dimitido como delegado del Gobierno en Madrid. Además, nuevas encuestas. El PSOE acorta distancias aunque el bloque de la derecha mantiene la mayoría.

El complicado rescate entre rocas y árboles del autobús accidentado en Fogars de Monclús, Barcelona: "No sabemos si alguien ha salido despedido"

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Sociedad

¿Quién está detrás de los disturbios en Barcelona?

¿Quién está detrás de la protesta de Barcelona que terminó con graves disturbios?: "Le interesa a todos la violencia"

Panorámica de Consuegra

Un niño de 8 años sufre una descarga eléctrica al bajarse de unas camas elásticas de feria en Consuegra, Toledo

Antena 3 Noticias

El complicado rescate entre rocas y árboles del autobús accidentado en Fogars de Monclús, Barcelona: "No sabemos si alguien ha salido despedido"

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
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Noticias de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Accidente de autobús en Barcelona
Accidente autobús

Los Bomberos descartan con una "probabilidad muy alta" que haya más heridos en Fogars de Monclús (Barcelona)

Efemérides de hoy 26 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de octubre?
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 26 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen del accidente del autobús en Barcelona
ACCIDENTE

Al menos 80 heridos, cuatro de ellos graves, al caer un autobús por un terraplén en Fogars de Montclús, Barcelona

El vehículo accidentado cubría la línea 573 entre el Centre d'Informació de Fogars de Montclús y Santa Fe del Montseny.

Canarias está al límite tras un nuevo repunte migratorio

Canarias está al límite tras un nuevo repunte migratorio

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2026

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.

Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló tras decirles que no tenía una vivienda municipal disponible

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