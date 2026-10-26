Noticias de hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Remontada histórica en Brasil donde Lula da Silva ha ganado la segunda vuelta a Bolsonaro que no reconoce la victoria.

Accidente autobús en Barcelona

Impactante accidente de autobús. Hay 83 heridos, 7 de ellos de gravedad. El vehículo se despeñó por un terraplén de 20 metros. Ha ocurrido en Fogars de Monclús, Barcelona. Los bomberos trabajan sin descanso para ver si hay más afectados. La zona es de difícil acceso, de momento, no hay ningún fallecido, pero las autoridades son prudentes.

Lula gana, contra todo pronóstico

Lula consigue lo que parecía imposible, a sus 80 años, se convierte por cuarta vez en el presidente de Brasil. Primer candidato que gana la segunda vuelta tras ser derrotado en la primera. Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y pide la anulación de las elecciones.

La Lista estudiantil se impone en Serbia

Euforia en las calles de Serbia. Los estudiantes terminan dos años de protestas llegando al Gobierno. Su candidatura ha ganado las elecciones con una participación récord. Una lista de intelectuales, profesores y personalidades de la sociedad civil se hace con la mayoría absoluta.

Se cierra el plazo para las listas del 29N

Hoy se acaba el plazo para cerrar las listas del 29-N. Los partidos apuran las últimas horas. A la espera de si PP y Vox llegan a algún tipo de acuerdo para el Senado. Quien no está en las papeletas del PSOE es Francisco Martín. Y esa es la razón por la que ha dimitido como delegado del Gobierno en Madrid. Además, nuevas encuestas. El PSOE acorta distancias aunque el bloque de la derecha mantiene la mayoría.