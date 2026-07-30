VIDEO | Las imágenes de la llegada masiva de miles de migrantes a Ceuta por el Tarajal

La llegada de cientos de personas desde Marruecos a la frontera de Ceuta este jueves ha intensificado la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha reavivado el recuerdo de la entrada masiva registrada en mayo de 2021.

Ante el aumento de la presión migratoria, el Gobierno de Ceuta ha solicitado al Ejecutivo central que declare la situación de "emergencia nacional" y asuma el "mando único" de la gestión, una petición que Moncloa ha descartado. De forma paralela, todos los grupos representados en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado el cierre de la frontera y el despliegue del Ejército. El Gobierno, por su parte, ha alcanzado un acuerdo con Marruecos para acelerar la devolución de las personas que hayan accedido de forma irregular al territorio español.

Las autoridades marroquíes han confirmado ese entendimiento, anunciado previamente por el Gobierno español, para repatriar cuanto antes a los migrantes que han cruzado ilegalmente a Ceuta. Sin embargo, la llegada de personas no ha cesado.

Durante toda la jornada han continuado los intentos de acceso a la ciudad autónoma. Muchos migrantes han llegado a la zona fronteriza a pie, en motocicleta o en coche desde distintos puntos de Marruecos, equipados con ropa ligera y deportiva para facilitar la carrera hacia el paso fronterizo o, si fuera necesario, lanzarse al mar.

La actual crisis comenzó a principios de semana con la llegada escalonada de grupos de jóvenes que trataron de alcanzar Ceuta a nado, sin que las autoridades marroquíes lograran impedirlo. Este jueves, ya a media mañana, la situación dio un salto de escala cuando miles de personas emprendieron una carrera hacia la frontera en una movilización que, según las últimas informaciones, seguía activa al cierre de esta información.

Por el momento, Marruecos no ha facilitado datos oficiales sobre el número de personas detenidas, rescatadas o fallecidas durante los intentos de cruce. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto desplazarse este viernes a Ceuta, después de que el Gobierno de la ciudad autónoma reclamara el cierre "urgente e inaplazable" de la frontera con Marruecos.

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