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Una cadena humana consigue rescatar a una mujer arrastrada por las olas en Riazor

Una decena de personas logró sacarla del agua tras un angustioso rescate, grabado por testigos, en una jornada con aviso amarillo por fuerte oleaje en A Coruña.

Una cadena humana consigue rescatar a una mujer arrastrada por las olas en Riazor

Una cadena humana consigue rescatar a una mujer arrastrada por las olas en Riazor

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Carmen Chao
Carmen Chao
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A las 13.45 horas de este domingo, el 112 Galicia recibió la llamada de un particular que alertaba de que una mujer estaba en el agua y no conseguía regresar a la orilla. Había sido arrastrada mar adentro por una ola mientras leía cerca del agua, en la playa de Riazor, en A Coruña.

Las imágenes grabadas por testigos muestran la angustia de los momentos siguientes. Varios ciudadanos se acercaron al mar para ayudarla, pero la fuerza de las olas dificultaba el rescate. Los primeros intentos no consiguieron sacarla del agua y fue necesaria la colaboración de más personas.

La cadena humana comenzó con cinco participantes. Poco a poco se sumaron otros ciudadanos hasta reunir a una decena. Entre todos consiguieron llegar hasta la mujer y tirar de ella, sujetándola por los brazos, para arrastrarla hasta la arena. En las imágenes se aprecia que ya no tenía fuerzas para regresar a la orilla por sus propios medios.

Condiciones marítimas adversas

Una vez fuera del agua, la mujer recibió ayuda mientras se movilizaban los servicios de emergencia. Hasta la playa se desplazaron profesionales del 061 y efectivos de la Policía Local para atender la situación.

La mujer fue trasladada en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), pero no han trascendido más detalles sobre su estado.

El rescate se produjo en una jornada marcada por las condiciones marítimas adversas. La Agencia Estatal de Meteorología había activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral coruñés, con previsión de mar combinada del noroeste y olas de más de cuatro metros a partir de las dos de la tarde. La alerta también afectaba a A Mariña de Lugo.

A primera hora, Riazor presentaba una imagen de tranquilidad, con bañistas y paseantes junto a la orilla. Horas después, el fuerte oleaje complicó, y mucho, la situación en la playa.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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