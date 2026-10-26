Toledo
Un niño de 8 años sufre una descarga eléctrica al bajarse de unas camas elásticas de feria en Consuegra, Toledo
El pequeño quedó inconsciente por lo que fue tratado por el médico de urgencias en el lugar de los hechos y trasladado en UVI a un hospital de Ciudad Real
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Susto en la localidad toledana de Consuegra después de que un niño de 8 años haya recibido una descarga eléctrica en una atracción de feria que le ha dejado inconsciente. El pequeño fue tratado en el lugar de los hechos por el médico de urgencias y trasladado en UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.
Según las primeras informaciones, los hechos ocurrieron a las 8:16 horas en la Plaza de San Juan en Consuegra. El pequeño al bajarse de unas camas elásticas se ha electrocutado. Hasta el lugar también se desplazaron agentes de policía local.
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