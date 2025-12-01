Los heterosexuales,a la cabeza de los nuevos diagnósticos de sida en España

En la Unión Europea el 48% de los diagnósticos de sida llega cuando el sistema inmune de la persona infectada está comprometido, un porcentaje que se eleva al 54% en toda la región europea de la OMS. Según Sanidad, el 83% de los nuevos diagnósticos de VIH en 2024 fueron por transmisión sexual. Actualmente, 40,8 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. El año pasado hubo 1,3 millones de nuevas infecciones globales y 9,2 millones de personas aún no acceden al tratamiento.

Aunque más de la mitad de las infecciones de VIH ocurren en hombres que tienen sexo con hombres, la enfermedad avanzada incide más en el colectivo hetero por falta de chequeos. Las personas heterosexuales lideran los diagnósticos de sida en España. En lo que llevamos de 2025 ha habido 11 diagnósticos de la enfermedad en hombres que tienen sexo con hombres frente a 20 en heterosexuales

El año pasado, 412 casos de SIDA en España

En 2024, se diagnosticaron 412 casos de sida en España, de ellos, la vía sexual protagonizó 139 casos en HSH mientras que 161 ocurrieron en relaciones heterosexuales.

Días como hoy, todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida. El lema de este año es: «Superar las interrupciones, transformar la respuesta al sida». Un lema que incorpora toda una lista de desafíos. Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces las agencias de las Naciones Unidas, los Gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH.

Muy importante, la concienciación

En todo el mundo se llevan a cabo actividades de concienciación. También mucha gente decide llevar un lazo rojo, que es el símbolo universal que muestra el apoyo y la solidaridad para con las personas que viven con el VIH. Mucha gente que vive con el VIHescoge ese día para alzar la voz y hacerse oír sobre temas importantes en sus vidas.

Muchos grupos de personas que viven con el VIH y otras muchas organizaciones de la sociedad civil implicadas en la respuesta al sida se movilizan en apoyo de las comunidades a las que representan y para recaudar fondos.

Las actividades que se realizan ponen de manifiesto el estado actual de la epidemia. Un evento que brinda a todos los copartícipes, tanto públicos como privados, una de las más oportunidades más claras para dar a conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a los afectados en los países con elevada prevalencia y también en el resto del mundo.

Pandemia desde 1981

La pandemia de sida que hoy todavía continúa comenzó oficialmente en junio de 1981 con el primer grupo de casos detectado en EE UU. El nuevo virus fue descubierto dos años después. Pero pronto las investigaciones comenzaron a revelar que el VIH circuló bajo el radar durante décadas, desde África a América, antes de que supiéramos de él.

Una peculiaridad de este virus estriba en su capacidad de producir copias de ADN de su genoma que se integran en los cromosomas celulares, causando infecciones persistentes que aumentan las posibilidades de contagio, incluso entre especies diferentes y a través de su vía de transmisión, la sangre o fluidos corporales.

En República Democrática del Congo, una nueva generación está rompiendo el silencio y combatiendo el estigma. Clubes juveniles que ofrecen a adolescentes y jóvenes adultos un espacio seguro para aprender, apoyarse y vivir con dignidad, logrando avances reales en la adherencia al tratamiento y en la prevención del VIH.

Queda mucho para alcanzar al objetivo

A día de hoy es fundamental que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el VIH afecta la vida de las personas, para que de este modo podamos poner fin al estigma y la discriminación, y consigamos mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH.

Aún queda mucho por hacer para alcanzar el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acabar con el sida para 2030. El sida no ha desaparecido. Continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial y se ha cobrado ya más de 44,1 millones de vidas.

