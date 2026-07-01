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El SEPRONA rescata 49 perros desnutridos entre excrementos y descubre restos óseos calcinados

Los animales estaban en una finca sin condiciones higiénico-sanitarias y con graves signos de desnutrición.

Detenido en Tenerife por maltratar a medio centenar de perros de caza

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Gracia López
Gracia López
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Han tenido que actuar los agentes del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) para poder liberar y salvar a estos animales que estaban siendo sometidos a un maltrato continuado por las condiciones que presentaban. Se encontraban en una parcela rústica del municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. En la finca localizaron a 49 perros con importantes deficiencias higiénico-sanitarias ya que se encontraban rodeados de excrementos, sin refugios adecuados para protegerse del calor y lo peor es que presentaban graves signos de desnutrición.

Los agentes acudieron al lugar acompañados de una veterinaria que constató el estado de salud de los animales. Pudo confirmar que varios animales presentaban desnutrición severa, lo que atribuyó a que durante mucho tiempo no habían recibido el alimento suficiente o que no les daban comida con regularidad.

Pero lo peor estaba por descubrir cuando durante la inspección localizaron montículos donde hallaron restos óseos de animales calcinados. En el lugar también localizaron un tanque de agua que usaban como lugar de entrenamiento para los perros de caza.

La investigación se inició tras un aviso recibido por parte de los Guardas Rurales, que advirtieron de que había un gran número de perros en una parcela que podrían no estar en condiciones. Una vez se personaron los agentes del SEPRONA comprobaron que solo 19 de los animales disponían de la cartilla sanitaria y estaban identificados mediante microchip.

El detenido es un vecino de Granadilla de Abona que ya ha sido puesto a disposición judicial. Se le acusa de un delito de maltrato animal, penado en el artículo 340 del Código Penal y que contempla penas de prisión, o multa además de inhabilitación especial para la tenencia de animales y para el ejercicio de actividades relacionadas con ellos.

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