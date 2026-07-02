Noticias de hoy, jueves 2 de julio de 2026

Estremecedor minuto de silencio en Venezuela cuando se ha cumplido una semana del terremoto y ataque masivo de Rusia a Kiev.

Noche de incendios

El incendio en Leciñena, en Zaragoza continúa descontrolado. El viento lo complica todo. Una nueva sección de la UME se suma a los trabajos, pero además en Huesca, el fuego obliga a 40 vecinos de una pedanía a dejar sus casas. También en Santa Elena, Jaén, cerca de 200 personas han sido desalojadas y en Toledo hay una urbanización confinada.

Se cumple una semana del doble terremoto

Minuto de silencio en Venezuela. Siete días, una semana desde el doble terremoto. El país está en la mayor crisis humanitaria de su historia. Miles de personas viven en la calle. A pocos metros, las morgues. Los muertos ascienden a 2295.

Así mantienen con vida a Hernán

Hernán, siete días después de que el suelo temblase en Venezuela sigue atrapado bajo los escombros. A través de una manguera le hacen llegar líquidos.

Ataque masivo de Rusia contra Kiev

Rusia ha lanzado esta noche un ataque brutal contra Kiev. Los bombardeos han matado al menos a 10 personas y herido a varias decenas, pero esta cifra puede aumentar porque hay varios edificios residenciales afectados.

Enredo del PP por la 'Ley de nietos'

Enredo en el PP por la 'Ley de nietos'. Los populares intentan que Vox no marque el paso, pero el frente político que han abierto se les puede volver en contra.

Negociación en Andalucía

PP y Vox apuran en Andalucía la negociación. A Juanma Moreno le basta la abstención de los de Abascal pero, de momento, al popular no le salen los números. Si fracasa, tendrá dos meses para cerrar un acuerdo y evitar la repetición electoral.