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Noticias de hoy, jueves 2 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 2 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, jueves 2 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

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Estremecedor minuto de silencio en Venezuela cuando se ha cumplido una semana del terremoto y ataque masivo de Rusia a Kiev.

Noche de incendios

El incendio en Leciñena, en Zaragoza continúa descontrolado. El viento lo complica todo. Una nueva sección de la UME se suma a los trabajos, pero además en Huesca, el fuego obliga a 40 vecinos de una pedanía a dejar sus casas. También en Santa Elena, Jaén, cerca de 200 personas han sido desalojadas y en Toledo hay una urbanización confinada.

Se cumple una semana del doble terremoto

Minuto de silencio en Venezuela. Siete días, una semana desde el doble terremoto. El país está en la mayor crisis humanitaria de su historia. Miles de personas viven en la calle. A pocos metros, las morgues. Los muertos ascienden a 2295.

Así mantienen con vida a Hernán

Hernán, siete días después de que el suelo temblase en Venezuela sigue atrapado bajo los escombros. A través de una manguera le hacen llegar líquidos.

Ataque masivo de Rusia contra Kiev

Rusia ha lanzado esta noche un ataque brutal contra Kiev. Los bombardeos han matado al menos a 10 personas y herido a varias decenas, pero esta cifra puede aumentar porque hay varios edificios residenciales afectados.

Enredo del PP por la 'Ley de nietos'

Enredo en el PP por la 'Ley de nietos'. Los populares intentan que Vox no marque el paso, pero el frente político que han abierto se les puede volver en contra.

Negociación en Andalucía

PP y Vox apuran en Andalucía la negociación. A Juanma Moreno le basta la abstención de los de Abascal pero, de momento, al popular no le salen los números. Si fracasa, tendrá dos meses para cerrar un acuerdo y evitar la repetición electoral.

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Noticias de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

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Sociedad

Atraco joyería

Se disparan los atracos a las joyerías: Las bandas van armadas y no dudan en disparar por conseguir el botín

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Noticias de hoy, jueves 2 de julio de 2026

Incendio en Zaragoza.

Se intensifican los incendios de Zaragoza y Huesca con el viento y la humedad como principales enemigos sobre el terreno

Efemérides de hoy 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 2 de julio?
Efemérides

Efemérides de hoy 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 2 de julio?

Carmen Vega
Estudiante longeva

Carmen Vega, la alumna más longeva de Canarias a sus 97 años: "Quería ser maestra pero tuve que dejar los estudios"

Hallan muerta a un mujer dentro de un pozo en Málaga
Guardia Civil

Hallan muerta a un mujer dentro de un pozo en Málaga y detienen a su pareja y otras dos personas

Hay tres personas detenidas por su presunta relación con los hechos, siendo una de ellas la pareja de la víctima. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para practicarle la autopsia.

Manuel Arjona, mítico integrante del grupo Locomía
Locomía

Muere de forma repentina Manuel Arjona, mítico integrante del grupo Locomía, a los 58 años

El artista, uno de los rostros más reconocibles del exitoso grupo que arrasó en los ochenta, ha fallecido en su domicilio de Viladecans, Barcelona.

Pulseras para prevenir golpes de calor

La pulsera que avisa antes de sufrir un golpe de calor: así protege a los trabajadores

Un termómetro marca 44 º C este miércoles en Bilbao

El calor extremo deja casi 900 muertes en junio: la Aemet habla de un episodio "extraordinario"

Falsa citación judicial recibida por correo electrónico.

Alerta por estafa: te acusan por correo electrónico de un delito y te exigen "cerrar el caso" con dinero

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