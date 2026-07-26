Muere ahogado un joven de 25 años en el río Segre a su paso por Camarasa (Lleida)

Este domingo, ha muerto ahogado un joven, 25 años, en el río Segre, en la zona del Congost del Mu, a la altura del municipio de Camarasa (Lleida), según informan los Bombers de la Generalitat.

En el lugar del siniestro se encontraba un testigo que ha alertado, sobre las 14:15 horas, a los servicios de emergencias de que dos personas habían saltado al río desde unas rocas provocando que una de ellas hubiera sido arrastrada por el agua.

Los Bombers de la Generalitat han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al hombre, que ha sido encontrado sobre las 16:30 horas a unos 50 metros río abajo desde donde se había lanzado al agua, enredado en unas ramas en la orilla.

Los servicios de emergencias lo han rescatado del agua y le han realizado las maniobras de reanimación, aunque ya era tarde. Los efectivos también han atendido al compañero del fallecido, quien había salido del agua por sus medios, aunque no ha tenido que ser trasladado a ningún centro hospitalario.

Los bomberos han activado 11 dotaciones terrestres, un helicóptero con efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), grupos de la Unidad de Submarinismo y una barca para localizar al joven de 25 años. También solicitaron a la Central Hidroeléctrica de Camarasa que pasaren las turbinas con el objetivo de bajar el caudal del río y facilitar la búsqueda.

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo del levantamiento del cadáver y de la investigación del suceso activando a cuatro patrullas.

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