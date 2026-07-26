Muere un hombre de 63 años tras precipitarse por una ladera en el Parque Nacional de Ordesa (Huesca)

Un hombre, de 63 años, ha fallecido este domingo al caer por una ladera y ser alcanzado por un desprendimiento de piedras procedente de una cota superior en el Parque Nacional de Ordesa (Huesca) y Monte Perdido.

El siniestro fue comunicado a las 11:15 horas del domingo produciéndose en el municipio de Torla, allí un grupo de tres senderistas realizaban una ruta por la Senda de los Cazadores hasta que un desprendimiento de piedras les ha sorprendido cayéndose a su paso desde una cota superior. Una de estas piedras ha golpeado a uno de los hombres provocándole perder el equilibrio y precipitarse por una ladera de gran pendiente.

El aviso ha activado de inmediato a la Guardia Civil, Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061. El senderista ha sido localizado y encontrado sin vida, después de que los efectivos sobrevolasen la zona, por lo que ha sido evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, allí estaban esperando los servicios funerarios para ser trasladado al Hospital Provincial de Huesca.

Con este dato estamos hablando ya, del segundo accidente mortal, de este fin de semana, tras certificar el fallecimiento de un senderista, vecino de Burgos, localizado en la zona del Pico Estatas, en Benasque (Huesca). Desde el 21 de julio no se tenían noticias suyas desde que se fuera a realizar la ruta por las crestas de alta montaña que conectan con el pico Cregüeña, del mismo municipio.

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