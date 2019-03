Diez falsas creencias sobre cómo burlar un control de alcoholemia

Mascar césped: Además de poner en riesgo tu salud debido a las múltiples bacterias que puede contener el césped está demostrado que este método inverosímil que han puesto en práctica alguna vez 2,6 millones de españoles no sirve para eliminar los riesgos de alcohol en sangre.

Ingerir granos de café: Las semillas tostadas de café tienen propiedades estimulantes debido a la cafeína que alterarán tu sistema nervioso y harán que estés más despierto. Sin embargo, entre sus propiedades no se encuentra la de hacer desaparecer los rastros de alcohol para burlar un control.

Hacer flexiones: Se trata de una práctica saludable. Hacer ejercicio disminuye el riesgo de tener una enfermedad del corazón, presión alta, osteoporosis, diabetes y obesidad entre otros beneficios. No obstante, está comprobado que ningún tipo de ejercicio físico ayudará a que des negativo en un control si has ingerido alcohol.



Lamer baterías de litio: Las baterías de litio se pueden encontrar en dispositivos como teléfonos móviles o cámaras de fotos digitales. Dar con una es relativamente sencillo. Sin embargo, los conductores que chupan la batería para evitar ser cazados por el dispositivo del control de alcoholemia no pueden estar más equivocados. Este tipo de baterías están diseñadas para almacenar energía eléctrica a través de una sal de litio que facilita los iones necesarios para el proceso. El litio es un elemento químico no apto para su consumo por sus efectos nocivos para la salud.

Dormir un rato: Si después de beberte unas cuantas copas decides dormir un rato tu sistema nervioso te lo agradecerá. Sin embargo lo más probable es que despiertes aturdido con resaca y lo más importante, tu nivel de alcohol en sangre no habrá disminuído por lo que no te servirá de nada si lo que pretendes es burlar el alcoholímetro.



Beber agua: Eso es lo que deberías tomar si no quieres tener problemas en un control de alcoholemia. Más allá de la recomendación, se trata de una práctica saludable que ayudará a funcionar a tu organismo pero no pienses que el agua disolverá el alcohol que hayas bebido. Sólo contribuirá a que no te deshidrates.

Comer caramelos: La mayoría de los caramelos tienen azucar. Diversos estudios han demostrado que el alcohol interfiere con las tres fuentes de glucosa y las hormonas necesarias para mantener niveles saludables en la sangre por lo que comer caramelos con azúcar si has bebido alcohol te ayudará a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Además, si tomas algún caramelo de sabor fuerte como menta o eucalipto conseguirás que mejore tu aliento. Pese a todo, no ayudarán a que elimines los ratos de alcohol en sangre.



Ingerir pasta de dientes: La pasta dental está destinada a mantener los dientes limpios y a evitar las caries. Sin embargo no está destinada para ser ingerida ya que contiene una cantidad sustancial de fluoruro. Su ingestión puede provocar problemas estomacales y en ningún caso evitarás un control de alcoholemia si has bebido alcohol previamente.

Tomar un Almax: El almagato (nombre comercial Almax) es una sustancia utilizada en farmacología como antiácido, para neutralizar la sintomatología producida por el exceso de ácido gástrico. En su prospecto no especifican interacciones negativas con el alcohol. Si bien, su efecto no es el de reducir la presencia de alcohol en sangre.

Chupar monedas de cobre: Se trata de una práctica antihigiénica e inutil para burlar un alcoholímetro. La práctica en sí no entraña ningún efecto perjudicial para la salud, si bien podría producirse una propagación de los gérmenes que tenga la moneda.