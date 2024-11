Diego Montaña, acusado de comenzar la agresión a Samuel Luiz: "Si pudiera darle mi vida, se la daría"

Después de un intenso mes, llega la recta final del juicio por la muerte de Samuel Luiz. Hoy en la Audiencia Provincial de A Coruña, las defensas han intentado hacer un último esfuerzo por intentar convencer al jurado popular de que deben darle una oportunidad a Diego Montaña, Kaio Amaral, Katy Silva, Alejandro Freire y Alejandro Míguez.

Las defensas piden penas de homicidio imprudente para Montaña y Freire, ya que alegan que su intención no era matar, a pesar de que ese fuese el resultado. Sus penas podrían reducirse a diez años de prisión. Para Kaio Amaral piden cambiar el delito a un castigo de delito contra el patrimonio, por el robo del teléfono de Samuel. Mientras, para Katy y Míguez se solicita considerarlos como cómplices, reduciéndose sus penas a alrededor de los 13 años.

Aquí, las principales conclusiones de sus defensas.

Defensa de Alejandro Freire, alias Yumba

David Freire es el abogado de Yumba. A este joven la Fiscalía le pide 22 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento y se le acusa, especialmente, por haberle realizado un mataleón al joven auxiliar de enfermería. En sus declaraciones ha negado haberlo realizado, pero varios testigos confirman haberlo visto.

El abogado ha apelado a la "objetividad": "Reproducir un vídeo donde los acusados rapean meses antes no es racional ni habitual. Ni poner videos de los acusados fumando un porro y posando con catanas. Lo que tienen que valorar son las pruebas objetivas”. El letrado ha expuesto que se han usado recursos, como estos, que “intentan envenenarles y que odien a los acusados, pero no esclarecen los hechos", señala.

Además, pone el foco en las circunstancias en las que se encontraba su defendido: "Los testigos dicen que esa noche Yumba iba afectado. Llevaba consumiendo cocaína desde primera hora de la tarde". "A mayores de la intoxicación, los psiquiatras han dicho que tiene trastorno de personalidad y de atención e hiperactividad, TDH. A los padres de la víctima se les diagnosticó depresión y no se les cuestionó, pero sí que se cuestionaron las pruebas psiquiátricas (de Yumba)", añade el abogado.

"No hay ningún testimonio que diga que Yumba agrede a Samuel", expone, poniendo el foco en la importancia de medir la implicación de su defendido. "Queda probado que cuando ve a Diego Montaña peleando sube las escaleras y le sujeta (a Samuel) por la espalda por un lapso de tiempo, por 10 segundos o incluso menos", añade. "Yo me pregunto si eso es intentar matar a una persona", sentencia. "Nadie dijo que se ahogara, no hay lesiones en la garganta, es un mataleón mal ejecutado... aun dando por probado que su intención era ahogarlo, ¿se puede ahogar a alguien en 5 segundos?", explica.

Así, la exposición del letrado se ha centrado en intentar convencer al jurado popular que la intencionalidad es relevante en este juicio: “No toda muerte violenta es un asesinato, hay que valorar la intención de matar”.

Defensa de Alejandro Míguez

El abogado de Alejandro Míguez es Manuel Ferreiro y en su exposición ha puesto el foco en que su defendido no participó en ningún momento en la pelea. Para el joven, hasta ahora en libertad con medidas cautelares, se solicitan 22 años de prisión por asesinato, aunque se propone la alternativa matizando solo ser cómplice del mismo, lo que le rebajaría considerablemente la condena.

"Nadie le ha visto pegar y a uno se le condena por lo que hace, por las acciones y mi cliente no pega. Corre, entra y sale despedido", expone el letrado, que considera que esto está respaldado: "Hay testigos que lo dicen y se ve en el vídeo".

"El mero espectador no es responsable, correr no es delito, ser empujado tampoco es delito, ni una canción de rap es delito, ni tampoco llamar o que te llamen. Delito es hacer una acción que provoca la muerte y no hay ninguna", expone.

"Una cosa es ser un cobarde, no tener empatía y mirar para otro lado", sigue, "una cosa es estar allí y no hacer nada y otra es participar en la muerte". Así, pregunta al jurado popular: "Por entrar y salir empujado, ¿20 años de cárcel? ¿Ha colaborado en la muerte? ¿Eso es justo y decente? ¿De verdad?".

Defensa de Kaio Amaral

Para Amaral la Fiscalía pide 27 años por asesinato y robo con violencia. Su abogado, Ramón Sierra, también ha puesto el foco en la falta de pruebas que verifiquen que el joven golpeó a Samuel: "Kaio no ha pegado a nadie en ninguno de los 4 puntos. No ha pegado ninguna patada porque nadie lo ha dicho. El Ministerio Fiscal no puede demostrar que hubo una patada", expone. "Ustedes tienen que limitarse a lo que hay y olvídense del resto, miren lo que hay", añade, aclarando que no hay restos de ADN de Kaio en Samuel.

Además, explica que cree en la sinceridad del chico que, después de tres años, nunca le ha confirmado que hubiese propinado una patada a Samuel. "El simple hecho de estar no implica participar", sigue, "después (de la paliza) se van a un parque para hacer un pacto de silencio, pero Kaio no está. Si agredió, ¿cómo no va estar Kaio en esa reunión?".

"Kaio escuchó que le estaban pegando a su compañero y todos iríamos corriendo si pegan a un compañero. Cuando llega allí, se para en seco y ve la situación", explica el letrado, "interviene y ayuda a separar primero a uno y luego a otro".

Sobre el robo del teléfono, explica: "No le quita el teléfono, sino que se lo encuentra allí, no cuando lanza la patada, que no existe. No puede estar pegando y robando a la vez". "Pedirle 27 años por un teléfono es demasiado, es un mero espectador", termina.

Defensa de Katy Silva

Luciano Prado, el abogado de Katy Silva, defiende la nula participación de su representada, a la que le piden 25 años por asesinato y discriminación por condición sexual, con la posibilidad de rebajarla a 14 por ser cómplice de un asesinato.

"Salió una noche por primera vez con esta pandilla y estaba en el lugar equivocado y con la gente absolutamente inoportuna", señala el letrado Luciano Prado. Indica que no ve en ella a ninguna "loba" ni cabeza de ninguna manada, sino a la que llora o sujeta la chaqueta.

"Ya les adelanto que voy a denunciar a Lina por falso testimonio", relata, ya que explica que la amiga de Samuel dijo que Katy había llamado al chico "maricón de mierda", cuando nunca antes lo había comentado y ningún testigo lo respalda.

Según el letrado, la chica se mantiene fuera del tumulto sujetando una cazadora. "¿Qué dato hay para que esta chica esté aquí sentada? Ninguno", indica, "los policías no la sitúan en ningún sitio y no hay ADN suyo". "Ella lo que quería era sacar a Diego", el que entonces era su pareja y el que inició la agresión.

"La condena ya se la han impuesto, hay un grupo de chicas que todos los días la llaman asesina", expone, "aunque salga libre, es imposible que le repongan el honor porque la prensa ya le ha puesto muchos nombres".

Cabe destacar que, aunque el abogado creía ayer que se retiraría la acusación a su representada, la Fiscalía se abría a contemplar el delito de cómplice de asesinato, siempre y cuando el jurado popular considere que no deba ser penada por asesinato.

Defensa de Diego Montaña

Luis Manuel Salgado es el abogado de Diego Montaña, al que se le piden 25 años y el que comenzó con la agresión. El letrado admite que es incuestionable que Diego inicia la agresión y que pega al joven porque piensa que lo está filmando. Sin embargo, pone el foco en que no está probado que el chico vuelva a entrar en el tumulto y siga pegando: "Cuando Diego sale de la agresión a Samuel, no vuelve a entrar, y no tiene contacto ninguno más. Le persigue pero no sabemos por qué, pero es lo que hizo. Y cuando pasó al lado de Samuel ya estaba en el suelo". Así, sentencia: "Hay que condenarlo solo por lo que hizo, y que caiga sobre Diego la fuerza de la ley".

"Como Diego golpea a Samuel con muchos golpes y Samuel muere por unos golpes, condenamos a Diego, pero no, no es así, no tengan miedo de condenar a Diego, que en este juicio ha salido como un monstruo, pero vayan a las pruebas", añade.

De nuevo, se vuelve a poner sobre la mesa la intencionalidad de matar: "¿Creen que estos niñatos de 20 años querían matar a Samuel y no se detuvieron hasta que lo vieron muerto? Yo creo que si alguno de estos niñatos que pegó a Samuel sabía que se iba a morir, se cagan por los pantalones y no tocan a Samuel, no le ponen la mano encima".

Además, el letrado se refiere a la posibilidad de que Samuel se pudiese defender: "Que haya muerto no significa que no tuviera posibilidad de defensa: había gente en la calle y Samuel tuvo defensa, los senegaleses. O no sabía o no quiso defenderse, pero aquí hay que pensar si pudo o no pudo. Samuel no tenía marcas, ni se protegió".

Hablan los acusados

Para cerrar esta última jornada en la Audiencia Provincial de A Coruña, han hablado también los acusados. Alejandro Freire ha reiterado sus disculpas y arrepentimiento. Mientras, Alejandro Míguez ha hecho hincapié en que es inocente.

Kaio Amaral, destrozado, ha explicado: "Yo no pegué a Samuel en ningún momento" y, llorando, mira a su madre para repetirle que él no mató al joven.

Katy Silva, con la voz cogida, ha expresado: "Yo no hice nada malo, solo intenté parar a mi novio. No pude hacer más”.

Diego Montaña, por su parte, ha proferido: "Si pudiera darle mi vida a Samuel, se la daría".

