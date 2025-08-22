Alberto, el héroe de cinco años de la playa de Mazagón, Huelva: así fue como le salvó la vida a su padre

En torno a las tres de mañana, en la playa de Mazagón en Huelva, un padre con su hijo estaban pescando cuando al mayor, una hernia que nunca le había causado ningún inconveniente, le produjo tal dolor que tuvo que tirarse al suelo. La reacción del pequeño fue heroica.

Cinco años tiene Alberto, un niño que ha salvado la vida a su padre con quien iban a pescar. Pero "al lanzar la caña me pegó un latigazo y me tuve que tirar al suelo del dolor", comenta el padre a 'Andalucía Directo'. El pequeño al observar que su padre no llamaba a su mujer y no tenía batería en el móvil, cogió las llaves del bolsillo del pantalón y para llegar a su casa.

Descalzo, corría por las calles de Mazagón hasta el domicilio donde se encontraba su madre, quién recuerda que a las tres de la mañana, le abrió la puerta y al encontrarse al niño sin zapatillas le preguntó que ocurría. "Papá está en la playa, se está muriendo y hay que salvarlo", recuerda Miriam, la madre del pequeño, las palabras que le dijo.

Rápidamente bajó en busca de su marido a quién encontró tirado y con la "marea casi por las rodillas", explica. Sin embargo, el padre recuerda que "la marea subía y ya estaba a 50 centímetros". La reacción de la madre fue gritar ayuda y varias personas que estaban pescando acudieron a salvarlo. "Menos mal que vino la gente y me llevó a las hamacas", comenta el padre a 'Andalucía Directo'. Momentos después, llamaron a la ambulancia y el padre fue operado de la hernia con éxito.

Salva a su hermana de morir asfixiada

A principio de 2023, en Argentina, un menor de seis años salvó la vida de su hermana. Su padrastro la estaba asfixiando. El nombre del agresor, Jorge Luis Sánchez, agredía la niña a golpes y la maltrataba. Incluso, la obligaba a comer comida de perro y consumir drogas.

Sin embargo, esta vez, estaba presente el hermano quien vio como asfixiaba a su hermana, lo que provocó una reacción en él. Se enfrentó al padrastro gritándole para que frenara el abuso, pero no tenía intención de parar. Finalmente, el niño de seis años actuó con tanta fuerza que consiguió salvarle la vida.

Precisamente, en ese momento, llegó la abuela de los niños, que se los llevó al hospital para interponer una denuncia. La niña quedó ingresada en el Hospital Héroes de Malvinas. Sorprendentemente la madre se encontraba en el domicilio, y recibió una orden de alejamiento preventiva.

