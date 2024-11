Uno de los acusados del crimen de Samuel Luiz: "Quiero pedirle perdón a la familia. Si no fuera por mí, no habría pasado"

Tras la declaración de los acusados en libertad (Katy Silva y Alejandro Míguez), los testigos, familiares y amigas de la víctima, hoy ha sido el turno de los acusados que permanecieron estos tres años en prisión: Diego Montaña, Alejandro Freire (alias Yumba) y Kaio Amaral. Al último se le imputan 27 años, la mayor pena de los cinco, pues al delito de asesinato se suma el de robo con violencia, ya que se hizo con el teléfono de Samuel. Todos están acusados de haber pegado al chico, que fallecía tras recibir 21 golpes.

Declaración de Alejandro Freire, Yumba

El primero en sentarse en el estrado, a las 10 de la mañana, ha sido Alejandro Freire, que se ha declarado inocente. Según el chico, mientras se encontraba en unas escaleras, vio a Diego Montaña forcejeando con Samuel y, bajo su punto de vista, Luiz no se encontraba en estado de vulnerabilidad. “Subí corriendo y agarré al otro chico por la espalda y caímos al suelo. Fue una reacción instintiva al ver que estaba peleando con Diego”, explica Freire, que aclara, “solo forcejeamos unos segundos, ni intenté estrangular ni lo estrangulé”.

Una de las hipótesis señala a Freire como hacedor de un mataleón a la víctima, una técnica que, al ejercer presión en el cuello, provoca la pérdida de consciencia a quien se le realiza. Al ser preguntado a este respecto, el acusado dice: “Yo nunca he hecho artes marciales ni sabría hacer una técnica así”. Además, indica que él, tras ese forcejeo en el suelo, no vuelve a estar en contacto con el chico en todo el incidente. “En ningún momento le lancé puñetazos a Samuel”, indica. Sí que señala intentar golpear a uno de los senegaleses porque se le acercaron, dice, “con actitud agresiva”.

El chico afirma que ese día consumió varias rayas de cocaína, a lo que añade: “Estando sobrio yo nunca hubiese agarrado a Samuel”. “Me hubiese limitado a separar”, explica el joven, que dice no considerarse un chico conflictivo. “Juro por Dios que si me estuviese enterando de lo que estaba pasando, hubiese intentado parar la agresión”, cuenta. Por otro lado, el joven cuenta no haber escuchado ningún insulto homófobo en toda la agresión que, para él, fue muy rápida.

Al ver a Samuel desplomado en el suelo, Freire dice asustarse y marchar del lugar de los hechos, para continuar con la fiesta. “En ningún momento me pude llegar a plantear eso (que estuviera muerto)”, explica. Termina su declaración pidiendo disculpas a la gente que ha hecho sufrir, pero sentencia: “Creo que Samuel no murió por mi culpa”.

Declaración de Kaio Amaral

Kaio Amaral se declara inocente. Dice enterarse de la pelea porque su amigo Diego Montaña estaba implicado. Afirma, además, encontrarse a Yumba en el suelo agarrando al joven por el cuello. También cuenta haber intentado separar a sus amigos y ver cómo un menor le propinaba un golpe en la cabeza a Samuel. "Y yo le digo al menor que qué hizo, por qué le pegó".

A este joven se le imputa también el delito de robo con violencia. “Cuando vuelvo había un teléfono al lado de una chaqueta. Según lo cojo, lo apago”, explica, por lo que determina: “Nunca toqué a Samuel ni para quitarle el teléfono ni para pegarle”. De hecho, dice no haber sido conocedor de que el teléfono era del agredido.

“Voy viendo lo que están haciendo y gritándoles que paren un par de veces”, cuenta el joven, que sí afirma quedarse con el móvil y luego hablar con un conocido para que se lo comprase.

Kaio indica haber escuchado a sus amigos referirse, posteriormente, a “problemas con un gay” y explica no ser consciente de que Samuel podía haber fallecido: “Recibo una llamada en la que me dicen que a Samuel se lo llevaron tapado, pero no sabía si estaba muerto o no. Podía ser una manta térmica u otra cosa, no le di importancia”.

Kaio defiende a sus amigos: dice no haber escuchado nunca a Diego Montaña proferir insultos homófobos, afirma ver luego a Yumba muy afectado y arrepentido por su participación en la pelea y explica que Katy no evitó que auxiliaran a Samuel.

Una de las teorías sobre la participación de los chicos en aquella trifulca dice que Kaio Amaral cargó una pierna para golpear a Samuel después de su llegada a la escena. Varios testigos apoyan esta versión, pero Amaral dice no haber levantado la pierna, ya que se había quedado impactado. Termina su declaración entre lágrimas: “A mí se me ha partido la vida. Llevo tres años preso” y afirma, a continuación, que él nunca pegó a Samuel y que está 100% seguro.

Declaración de Diego Montaña

Llega el fin de la jornada de hoy y una de las declaraciones más esperadas: la de Diego Montaña, el joven acusado y señalado como el que comienza la paliza.

Esa noche salían al pub Andén. Montaña explica que el portero de la discoteca lo echó pero que no recuerda el motivo y mantiene su relato en que, por los efectos del alcohol, no recuerda prácticamente nada de lo ocurrido: “No lo niego, no lo tengo en mi cabeza, no lo recuerdo”. “Yo salía del Andén y salí recto y a mi lado derecho quedaban las escaleras y vi una pareja grabando”, explica, “y yo la siguiente imagen que veo fue estar golpeando a Samuel. No sé si con puñetazos o patadas. En mi cabeza no recuerdo nada de esa noche”.

El joven, llorando, continúa: “En ese momento era yo solo, en esa imagen que tengo”. Pero confirma que luego se formó un tumulto y que solo escuchaba ruido. “No sé decir qué más hice, no lo niego, pero tampoco puedo afirmarlo, no lo tengo en mi cabeza”, sentencia.

“Cruzo y en el momento tengo una imagen que jamás la quitaré de mi cabeza en toda mi vida. Ver la imagen de Samuel tumbado mirando para arriba, desplomado en el suelo, con tres o cuatro personas alrededor”, cuenta.

Al día siguiente, cuenta borró toda la información de su teléfono móvil. “Yo lo que quiero es pedirle perdón a esa familia, a la familia de Samuel. Esto empezó todo por mi culpa, si esto no fuera por mi culpa no habría pasado. Quiero pedirle perdón a la familia y a todo el mundo”, dice, llorando.

