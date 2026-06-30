Detienen a una pareja por practicar sexo oral en una céntrica plaza de Vitoria

Dos personas han sido detenidas por los agentes al mantener relaciones sexuales en plena plaza de Santa Bárbara, Vitoria, tal y como ha informado el diario 'El Correo'.

La Policía Local de Vitoria recibió una llamada al 092 en la que se denunciaba que dos personas "estaban realizando un acto de carácter sexual ante menores de edad en la plaza de Santa Bárbara", explica el parte remitido por el Ayuntamiento de Vitoria. Los hechos ocurrieron a las 20:00 horas del sábado 27 de junio en una de las plazas más céntricas y icónicas de la capital alavesa. Fuentes de la comisaría de Aguirrelanda" relataron que un hombre y una mujer comenzaron a desnudarse en una zona ajardinada y que les dio igual que muy cerca hubiera menores". Alejados por completo de la realidad estas dos personas obviaron la presencia de menores y otros adultos a su alrededor, ambos se desnudaron completo y comenzaron a practicar sexo oral"- según afirmaban las fuentes consultadas por el diario vasco.

La policía llegó al lugar

Al poco tiempo, varios agentes uniformados de la Guardia Urbana de Vitoria aparecieron en escena y detuvieron a la mujer y al hombre de 27 y 45 años respectivamente como presuntos autores de un delito de exhibicionismo. No hay que olvidar que el delito de exhibicionismo es aquel que comete una persona que ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena y de carácter sexual frente o con menores de edad, o personas con alguna discapacidad que requieran una especial protección. Entonces en caso de corresponder a esta definición, el Código Penal de España establecería una condena de seis meses a un año por este cargo, así como una sanción económica.

Una pareja habitual

La pareja, según contextualiza la plantilla del cuerpo policial de Vitoria, es ya conocida por su conducta fuera de lugar y por otros delitos menores cometidos a lo largo de los años. Antes de la medianoche, ambos fueron puestos en libertad con cargos y su expediente policial pasó a manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria.

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