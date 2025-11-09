Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Archivan la causa de la venta de la menor de 14 años para casarla: negó los hechos

El juez ha adoptado esta decisión después de que la menor manifestase que su desplazamiento fue voluntario y con el consentimiento de sus padres.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Alba Gutiérrez
Publicado:

El juez que investiga la supuesta "venta" de una niña de 14 años residente en Corella, Navarra, a un matrimonio de Mollerussa, Lleida, para casarla con su hijo, ha decretado el archivo provisional de la causa tras declarar que la menor estaba en Lleida por voluntad propia. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación, que subrayan que el juez, que ha decretado el archivo provisional de la causa mientras no se aporten más elementos que permitan reabrir la instrucción, ha considerado que el testimonio de la menor es más relevante que el resto de los indicios.

En consecuencia, los cinco detenidos han quedado en libertad. Se trata de los padres de la menor, de 35 años y residentes en Corella, el matrimonio de Mollerussa, de 40 y 42 años y su hijo, de 21 años.

El caso salió a la luz el sábado cuando la Guardia Civil informó de la detención de unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida a un matrimonio de Mollerussa. Aunque los hechos se han conocido ahora, este caso comenzó el pasado mes de enero cuando la Policía Local de Corella tuvo conocimiento de que un matrimonio de la comunidad romaní de la localidad había vendido a su hija a otro de Mollerussa para casarla. Pasados varios meses, los Mossos observaron en octubre a una menor pidiendo limosna en la puerta de un supermercado de Les Borges Blanques, en Lleida.

Tras observar a la menor, los agentes la recogieron y le trasladaron a la comisaría para investigar si estaba en una situación de desamparo, coaccionada para pedir dinero o si era víctima de alguna mafia. Estando en comisaría, la menor pidió que sus tíos acudieran hasta ese lugar. Asimismo, la menor de 14 años proporcionó la dirección y los datos de "sus tíos" para su localización.

5.000 euros, whisky y comida: la "dote" que dieron los padres de la menor a sus supuestos "tíos"

Cuando el hombre y la mujer se personaron en las dependencias policiales, los agentes comprobaron que los datos filiales de la menor no coincidían con los apellidos de ambos. A partir de este momento, los agentes de la Policía comienzan a investigar el vínculo del matrimonio con la joven.

Al mismo tiempo, los agentes comprobaron que los datos de la menor coincidían con los introducidos en el sistema informático estatal de búsqueda de personas y que se trataba de la adolescente de Corella. Finalmente, todos los presentes en comisaría explicaron que los padres de la menor habían dado "una dote" al matrimonio de Mollerussa, que consistía en 5.000 euros, whisky y comida, a los supuestos "tíos", para que contrajera matrimonio "voluntariamente" con el hijo de ambos.

Los detenidos ya conocen el archivo de las acusaciones

La policía catalana ha procedido a la detención del matrimonio catalán y su hijo, acusados de mendicidad infantil, trata de seres humanos y matrimonio forzado. Por su parte, la Guardia Civil detuvo en Corella a los padres de la menor acusados de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Los detenidos en Mollerussa pasaron a disposición del juzgado de guardia de Lleida, que decretó su libertad provisional al no demostrarse coacción a la menor y tener domicilio conocido.

