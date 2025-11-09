Prisión para tres hombres por agredir sexualmente y retener durante siete días a una mujer en Alicante

Detienen e ingresan en prisión a tres hombres por su presunta implicación en el secuestro y violación a una mujer. La víctima permaneció retenida durante siete días en un narcopiso ubicado en Alicante.

Según han confirmado tanto fuentes policiales como el diario 'Información', se considera que el principal arrestado es el autor material de la retención ilegal y de las agresiones sexuales. Los otros dos detenidos son considerados cómplices, aunque la víctima ha comunicado que no le causaron ningún tipo de daño directo. Los tres han ingresado en la cárcel, según las mismas fuentes.

Los hechos se remontan al pasado 1 de noviembre, tal y como ha aclarado la Policía Nacional. La víctima fue raptada por un hombre al que no conocía de nada, el cual la maltrató y la violó de forma continuada durante los siete días que duró su calvario. Durante todo este tiempo, el agresor contó con la ayuda de los otros dos jóvenes para mantener retenida en contra de su voluntad a la mujer.

Las autoridades la encontraron este pasado viernes en la vivienda, en estado de semiinconsciencia y con quemaduras en varias zonas de su cuerpo. Debido a esto, tuvo que recibir asistencia sanitaria una vez rescatada.

Cuando la Policía irrumpió en la vivienda, también se encontraban los dos presuntos cómplices que, según declararon a las autoridades, estaban coaccionados por el autor material de los hechos.

Localizaron a la víctima gracias a una joven que fue al piso a comprar droga

La Policía consiguió localizar a la víctima gracias a que una joven, que fue al narcopiso para conseguir droga, la vio y logró alertarles. Los agentes detuvieron a los dos cómplices en ese momento, mientras que el presunto autor estaba arrestado desde el jueves por otros hechos sin relación con esta causa.

Finalmente, los tres hombres han ingresado a prisión, mientras que las autoridades continúan con la investigación para poder esclarecer los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.