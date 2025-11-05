Detienen a un hombre por maltratar a su bebé en Vendrell

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes 31 de octubre a un hombre de 42 años en Vendrell (Tarragona) como presunto autor de un delito de maltrato de menores en el ámbito del hogar y otro de lesiones. Según confirman los Mossos a 'Antena 3 Noticias, el hombre es el padre del bebé al que habría propinado los golpes.

Los golpes se habrían producidor por parte del progenitor al menor cuando estaban los dos solos en casa. Fue la madre quién, cuando llegó, notó al bebé extraño y lo llevó al médico, según narra 'El VendrellTV'. El pequeño tuvo que ser trasladado al hospital donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) con síntomas de haber recibido golpes en la cara, añade el medio citado.

Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. El arrestado fue dejado en libertad sin fianza pero con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial. Se le ha retirado el pasaporte y tiene una orden de alejamiento del bebé y de la madre, asegura 'El Caso'.

10 años de cárcel para un hombre por maltratar a su hijo

La Audiencia de Tarragona condena a 10 años y medio de prisión a un hombre de Montblanc por golpear a su bebé hasta provocarle una parálisis cerebral con lesiones irreversibles. Además, tendrá que pagar una indemnización de un millón de euros para su hijo por los daños.

El pequeño tuvo que ser ingresado en la UCI del hospital Joan XIII de Tarragona y las lesiones le afectaron gravemente a su visión, audición y movilidad.

