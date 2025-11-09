El Hayedo de Montejo, un ejemplo de cómo proteger nuestro valioso patrimonio natural

Mario Vega, Jefe Técnico del Hayedo, nos conduce a visitar nada menos que una reliquia de la última glaciación. "Tiene la singularidad de ser uno de los hayedos más meridionales del sur de Europa..." nos explica en la puerta de acceso, ya que para visitarlo es imprescindible pedir cita. La masificación de los últimos años estaba perjudicando este ecosistema tan frágil y se ha hecho imprescindible limitar el número de visitantes. Este tipo de bosque es además uno de los más hermosos en cualquier época del año... sin embargo, las lluvias y las nevadas cada vez más escasas y las temperaturas en ascenso le están poniendo a prueba.

Hay pocos hayedos en una latitud tan meridional como el de Montejo de la Sierra

"Es un ejemplo de resiliencia. Lo que vemos aquí es resultado de un bosque que se adapta a unas condiciones que normalmente no le son favorables" comenta Mario. Una rareza biológica, que de momento, también parece a salvo de los incendios. "Un hayedo es un bosque húmedo y bueno, si nos fijamos, con la cobertura tan densa debajo, del hayedo, no hay matorral, no hay vegetación con lo cual sería muy difícil que un fuego en un hayedo pudiese surgir o prosperar" apunta uno de los mayores expertos en este tipo de vegetación de nuestro país. Son árboles con personalidad, de hecho, algunos tienen nombre propio. "Por su tamaño, por su envergadura, por la forma de su base, la llamamos el haya de la pata de elefante. El haya del roca... con sus más de trescientos años" nos muestra Mario, orgulloso.

La configuración del bosque de hayas, hace prácticamente imposible que se produzcan incendios

Los hayucos y los árboles en crecimiento son la prueba de que esta joya de la naturaleza sigue con su proceso a pesar del calentamiento global. Este microclima, de momento, está garantizado por su posición en umbría, sus ricos suelos arcillosos y sobre todo a un uso responsable del bosque. Este enclave, que ha cumplido cincuenta años como Sitio de Interés Nacional por su alto valor ecológico, se ha convertido en un auténtico laboratorio al aire libre para las próximas generaciones.

