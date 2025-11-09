Un ciervo se adentra en Zamora y se cuela en un parking del casco antiguo

Alrededor de las 15:00 horas de la tarde, la tranquilidad de Zamora se disipó por la irrupción de un ciervo de gran tamaño en la ciudad. Este animal se adentró a través del bosque de Valorio. Desde allí, llegó hasta las céntricas calle Pisones y calle doctor Fleming. Precisamente, y tal y como detalla Zamoranews, los testigos que se encontraban en esos puntos describieron al ciervo como un ejemplar adulto "grande y muy rápido" y parecía "totalmente perdido" entre el tráfico.

Sin parar, el animal cruzó la avenida de La Feria y se adentró en el parking público de San Martín. Al entrar al parking, varios vecinos llamaron a agentes de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Zamora y los Bomberos. Por el momento, todas las salidas y entradas del aparcamiento continúan cerradas, aunque se permite la entrada de los dueños de vehículos que no estuvieran aparcados cerca del animal.

Tal y como explicó el primer teniente alcalde y concejal de Protección Ciudadana y Promoción Económica, David Gago, "la Policía Municipal está al habla con los servicios veterinarios municipales y con la Junta de Castilla y León para tratar la situación y ver la mejor solución para el animal y que no comprometa la seguridad de nadie".

No obstante, según las fuentes consultadas por la agencia ICAL, la acción más probable pasa por que acuda un veterinario al lugar y se le dispare al cérvido un dardo tranquilizante.

Un jabalí, que se paseaba por el bosque de Valorio, llegó al centro de la ciudad

Pese a las grandes dimensiones del ciervo, no es la primera vez que puede observarse fauna salvaje cerca del casco urbano zamorano. La falta de depredadores naturales, la abundancia de la vegetación y la tranquilidad del entorno del bosque de Valorio podrían estar detrás de este tipo de incursiones.

De hecho, hace menos de un año saltaron las alarmas por el avistamiento de un jabalí en el centro de la ciudad. Para los zamoranos que estaban por la zona fue una imagen inusual que ha generado incertidumbre, ya que estaban acostumbrados a ver al animal en las inmediaciones del bosque.

No obstante, sin haber dado con el animal hasta el momento, el jabalí ha decidido irse más allá del bosque, que es un entorno más adecuado a su hábitat y se ha adentrado en la ciudad.

Precisamente, este animal ha llegado hasta el barrio de San Lázaro en la capital y se ha paseado a escasos metros de las casas en la zona de Las Vistillas. Ha sido por la mañana cuando varios vecinos se han encontrado su rastro.

Aumentan los accidentes con animales salvajes en Zamora

Los accidentes de tráfico con animales salvajes se han convertido en una alarmante constante en las carreteras zamoranas. Según los datos ofrecidos por el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, se han contabilizado 632 siniestros de este tipo, lo que representa más de la mitad del total de accidentes registrados en la provincia, que ascienden a 1.209.

Este aumento supone casi un centenar más que en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia un problema creciente que pone en riesgo tanto a conductores como a la fauna silvestre de la zona.

