"Mazón a prisión": Cientos de personas se reúnen ante Les Corts para exigir su enjuiciamiento y que entregue el acta de diputado

Cientos de personas se han reunido frente a Les Corts Valencianas para pedir el enjuiciamiento de Carlos Mazón, expresident de la Generalitat y ahora en funciones. La protesta llega pocos días después de que Mazón anunciara su dimisión, y en plena negociación entre PP y Vox para elegir a su sustituto.

Los valencianos no se conforman con su renuncia. Bajo el lema "Mazón a presó" (Mazón a prisión), exigen que deje también su acta de diputado y se someta a la justicia. La concentración, convocada por entidades sociales, sindicales y cívicas, coincide con el primer aniversario de la primera manifestación tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 231 víctimas mortales.

"La dignidad y la justicia aún no se han conseguido"

Durante el acto, los manifestantes han llevado pancartas con el rostro de Mazón boca abajo, con trajes de presidiario y mensajes como "asesinos" o "han muerto por vuestra incompetencia". En el escenario, las asociaciones de víctimas han recordado que tras la tragedia "la dignidad, la justicia y la reparación aún no se ha conseguido y no se han asumido responsabilidades".

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha asegurado que no van "a consentir que desde Madrid nos impongan un Gobierno" y subraya que "la dimisión de Mazón no es suficiente". Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes DANA 29 d’Octubre 2024, pide "la dimisión de todo el Consell" al considerarlo "indigno" por "haber abandonado al pueblo valenciano el día que más los necesitaban".

Entre las consignas más repetidas se han escuchado "Mazón a prisión", "Volem votar" (queremos votar) o "Partido Popular, partido criminal". También ha habido mensajes contra la vicepresidenta Susana Camarero, con gritos de "nos lleva al matadero".

Un año de movilización y nuevas exigencias

Esta concentración marca doce meses de protestas mensuales desde la primera gran manifestación, que reunió a más de 130.000 personas según la Delegación del Gobierno. Desde entonces, el movimiento ha mantenido viva la necesidad de justicia para las víctimas y una reconstrucción "real y efectiva" de las zonas afectadas.

En el manifiesto leído ante Les Corts, los convocantes han exigido que Mazón entregue su acta de diputado, que todo el Consell asuma responsabilidades y que se garantice la transparencia en el uso del dinero público destinado a la reconstrucción. También reclaman prohibir construcciones en zonas inundables, aumentar los impuestos a las rentas altas y asegurar una vivienda digna para los damnificados.

"Hemos conseguido el primer objetivo (la dimisión de Mazón) y vamos a por los siguientes: fuera el Consell y Mazón a prisión", han concluido. El acto ha terminado con una ofrenda floral de 231 flores blancas, una por cada víctima de la DANA, colocadas frente a las puertas de Les Corts.

