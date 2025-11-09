Caminar entre pasos a nivel, el riesgo con el conviven los vecinos de Zalla.

Si alguna vez ha circulado por Zalla, seguro que habrá pasado por más de un paso a nivel. Un vecino nos comenta que este es un pueblo partido en dos por la vía. Otro comenta que hay peligro y que hay que estar muy pendiente. Por último, uno más nos dice que la cantidad que hay es exagerada.

Los vecinos conviven con 34 cruces de este tipo. Un peligro al que están demasiado acostumbrados. Los sustos son frecuentes. Hay quien nos recuerda una ocasión en la que iba pensando en lo suyo y le pasó el tren a dos metros. Otro nos señala que alguna vez algún "chiquillo" se ha escapado y ha intentado pasar. "Hay que tener cuidado", recalca un peatón.

Los hay sin barreras como el que está situado a pocos metros del Colegio Maristas. Lógicamente, por allí pasan muchos niños y es un punto muy peligroso.

Unas flores en el paso a nivel situado en la Avenida Hermanos Maristas recuerdan a una joven de diecisiete años que fue arrollada por el tren. En ningún momento fue consciente del peligro. Un vecino nos relata que la chica venía con el móvil y los auriculares puestos y no se dio cuenta.

El último fallecido es un mensajero que iba a entregar un paquete al otro lado del paso en Ibarra. A José Félix le pilló muy cerca. Nos relata que el tren lo arrolló arrancando todo el muro. Fue un golpe tremendo, concluye.

Otro vecino nos comenta que la de los pasos a nivel es una cruz que llevan toda la vida en esta localidad vizcaína. Subraya que el cambio es necesario. Los vecinos llevan años pidiendo su desaparición. "Algo hay que hacer para poder solucionar esto", nos dicen. "Ya es hora de que los quiten", afirma malhumorado otro. Para poder dejar de mirar a los lados cada vez que los atraviesan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.