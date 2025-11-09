Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Circulación

Caminar entre pasos a nivel, el riesgo con el conviven los vecinos de Zalla.

Esta es la segunda localidad de España con más cruces de este tipo, treinta y cuatro.

Paso a nivel

Paso a nivel Pixabay

Publicidad

Gonzalo Masip
Publicado:

Si alguna vez ha circulado por Zalla, seguro que habrá pasado por más de un paso a nivel. Un vecino nos comenta que este es un pueblo partido en dos por la vía. Otro comenta que hay peligro y que hay que estar muy pendiente. Por último, uno más nos dice que la cantidad que hay es exagerada.

Los vecinos conviven con 34 cruces de este tipo. Un peligro al que están demasiado acostumbrados. Los sustos son frecuentes. Hay quien nos recuerda una ocasión en la que iba pensando en lo suyo y le pasó el tren a dos metros. Otro nos señala que alguna vez algún "chiquillo" se ha escapado y ha intentado pasar. "Hay que tener cuidado", recalca un peatón.

Los hay sin barreras como el que está situado a pocos metros del Colegio Maristas. Lógicamente, por allí pasan muchos niños y es un punto muy peligroso.

Unas flores en el paso a nivel situado en la Avenida Hermanos Maristas recuerdan a una joven de diecisiete años que fue arrollada por el tren. En ningún momento fue consciente del peligro. Un vecino nos relata que la chica venía con el móvil y los auriculares puestos y no se dio cuenta.

El último fallecido es un mensajero que iba a entregar un paquete al otro lado del paso en Ibarra. A José Félix le pilló muy cerca. Nos relata que el tren lo arrolló arrancando todo el muro. Fue un golpe tremendo, concluye.

Otro vecino nos comenta que la de los pasos a nivel es una cruz que llevan toda la vida en esta localidad vizcaína. Subraya que el cambio es necesario. Los vecinos llevan años pidiendo su desaparición. "Algo hay que hacer para poder solucionar esto", nos dicen. "Ya es hora de que los quiten", afirma malhumorado otro. Para poder dejar de mirar a los lados cada vez que los atraviesan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Gripe aviar: la epidemia animal más grave de la historia por extensión geográfica y la cantidad de especies infectadas

Imagen de archivo de gallinas

Publicidad

Sociedad

"Mazón a prisión": Cientos de personas se reúnen ante Les Corts para exigir su enjuiciamiento y que entregue el acta de diputado

"Mazón a prisión": Cientos de personas se reúnen ante Les Corts para exigir su enjuiciamiento y que entregue el acta de diputado

Un ciervo se adentra en Zamora y se cuela en un parking del casco antiguo

Un ciervo se adentra en Zamora y se cuela en un parking del casco antiguo

Paso a nivel

Caminar entre pasos a nivel, el riesgo con el conviven los vecinos de Zalla.

Vacas en León
Vacas

Unas vacas provocan 6 accidentes y arrasan con campos en dos pueblos de León

Foto de archivo de la Comisaría de Policía Nacional de Alicante Centro
Alicante

Prisión para tres hombres por agredir sexualmente y retener durante siete días a una mujer en Alicante

Detenidos tras olvidar en la nevera de un apartamento turístico drogas vinculadas al 'chemsex' y más de mil euros en Barcelona
DROGAS 'CHEMSEX'

Detenidos tras olvidar en la nevera de un apartamento turístico drogas vinculadas al 'chemsex' y más de mil euros en Barcelona

Uno de los implicados olvidó un paquete de estupefacientes en la nevera de un apartamento turístico en el barrio de L'Eixample, en Barcelona. A raíz de ello pudieron detener a dos hombres, de 32 y 40 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
Tráfico de menores

Archivan la causa de la venta de la menor de 14 años para casarla: negó los hechos

El juez ha adoptado esta decisión después de que la menor manifestase que su desplazamiento fue voluntario y con el consentimiento de sus padres.

El Hayedo de Montejo, un ejemplo de cómo proteger nuestro valioso patrimonio natural

El Hayedo de Montejo, un ejemplo de cómo proteger nuestro valioso patrimonio natural

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025

Protestas multitudinarias en Andalucía por el deterioro de la sanidad pública: "Nuestra vida no puede esperar"

Protestas multitudinarias en Andalucía por el deterioro de la sanidad pública: "Nuestra vida no puede esperar"

Publicidad