Unas vacas provocan 6 accidentes y arrasan con campos en dos pueblos de León

Los vecinos de Quintanilla de Castillo y de Carrizo de la Ribera están hartos. Llevan años aguantando la misma problemática sin visualizar una solución cercana. Más de 60 vacas pastan libremente por todos los rincones de estos dos municipios.

Por carreteras, campos e incluso cascos urbanos, estos animales salen a buscar alimentos causando destrozos y accidentes.

Las vacas pertenecen a un vecino octogenario que se niega a resolver este problema. Salen por un pequeño camino cerca de la finca y, tras cruzarlo, acceden a la carretera. Las reses provocan muchos inconvenientes a los vecinos. Destrozan los campos y provocan accidentes de tráfico en los que hay daños materiales y físicos. Hasta el momento ya han causado 6 accidentes diferentes. Uno de ellos dejó a dos chicas de baja laboral por motivos médicos. “Hasta que no pase una desgracia más grave no se va a hacer nada”, comenta un vecino. Y es que la paciencia de muchos de los habitantes de estos municipios ya se está agotando. “Da miedo porque puede haber una desgracia, puede matarse alguien”, comenta un agricultor que este año ha decidido no sembrar en los campos cercanos a estos municipios por la presencia de los animales. “Arrasan con todo”, comenta otra vecina agricultora que nos cuenta que su hijo también está sufriendo las consecuencias de que estos animales campen a sus anchas. “Mi hijo me dijo que este año parte del monte donde llegan las vacas que no lo va a sembrar. Mi hijo ha bajado del monte llorando”, comenta.

Y es que los vecinos aseguran que “están por todos los sitios”.

Los habitantes han intentado comunicarse con el vecino propietario de las reses. Sin embargo, aseguran que este les “intenta manipular” diciéndoles que para denunciarle deberán hacer frente a una gran cantidad de dinero. “Tiene mucha labia y termina convenciéndote”, señala un vecino. “Las vacas no tienen culpa pero reclamamos a las administraciones o al propietario que nos ayude a encontrar alguna solución”, afirma Alfonso Álvarez, el Alcalde de Carrizo de la Ribera. Los vecinos solo piden poder caminar tranquilos por sus pueblos sin encontrarse con sorpresas.

