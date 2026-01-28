Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Hallazgo cadáver

Encuentran un cadáver en el cuarto de contadores de un edificio en Benalmádena

Los vecinos llevaban semanas sufriendo un olor intenso en las zonas comunes del bloque.

Investigan el hallazgo de un cad&aacute;ver en un cuarto de contadores en Benalm&aacute;dena

Investigan el hallazgo de un cadáver en un cuarto de contadores en BenalmádenaEUROPAPRESS

Publicidad

Elena Álvarez
Publicado:

El hallazgo de un cadáver en el cuarto de contadores de un edificio en la localidad malagueña de Benalmádena mantiene abierta la investigación policial. El cuerpo, a la espera de que se le practique la autopsia y sea identificado, fue localizado durante la mañana del martes por operarios del ayuntamiento, según nos informa la Policía.

El edificio en el que se descubre el cadáver se encuentra en Arroyo de la Miel en Benalmádena. Los vecinos llevaban semanas padeciendo un fuerte olor en las zonas comunes sin saber de qué se trataba. Lo que sí notaban era que el olor procedía del mismo sitio.

El cuerpo podría ser el de un vecino desaparecido

Los vecinos fueron los que avisaron al Ayuntamiento alertando del olor. Cuando se personan los operarios municipales y abren el cuarto de contadores hallan el cadáver. Ante el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, se activó la comisión judicial para proceder a su levantamiento. El estado del cuerpo hace prever, a la espera de los resultados de la autopsia, que la muerte se habría producido semanas antes.

Los agentes tuvieron que llamar a los bomberos para poder recuperar el cuerpo. En principio y a la espera de su identificación se trataría de un hombre, un vecino del mismo edificio cuya desaparición se había denunciado el pasado 1 de enero.

Las causas de esta muerte en extrañas circunstancias mantienen a los investigadores abiertas todas las hipótesis posibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 28 de enero? 

Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: Nace Elijah Wood

Publicidad

Sociedad

Investigan el hallazgo de un cadáver en un cuarto de contadores en Benalmádena

Encuentran un cadáver en el cuarto de contadores de un edificio en Benalmádena

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y caos en Rodalies, última hora en directo: El BOE publica el paquete de ayudas para 210 víctimas con compensaciones de hasta 84.141 euros

Un agente de la Guardia Civil delante de un ordenador. REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/01/2026

Detenido en Oliva el responsable de un bar por instalar cámaras de videovigilancia en los aseos para grabar a los clientes

El hombre que confesó ser el autor del crimen en Sueca
Crimen Sueca

El asesino del menor de 13 años en Sueca culpa a su expareja del crimen: "Tu madre ha conseguido que me vuelva loco"

Una mujer atrapada con sus tres hijos por la borrasca Kristin y la nieve en Madrid
BORRASCA KRISTIN

VÍDEO | Una mujer atrapada con sus tres hijos por la borrasca Kristin en Madrid: "En algún momento pasará el quitanieves, nos piden paciencia"

Imagen de los Bomberos de Cataluña
Colapso

Dos personas quedan atrapadas entre los escombros tras el colapso estructural de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Hasta el momento se ha atendido a cuatro personas, de las cuales dos están en estado leve y dos graves.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 28 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Científicos

¿Los extraterrestres nos rodean? El 28% de las personas cree que sí

Se investiga el crimen de Sueca.

El padre que confesó haber matado al amigo de su hijo en Sueca pasa su primera noche en prisión mientras prosigue la investigación

Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: Nace Elijah Wood

Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 28 de enero? 

Publicidad