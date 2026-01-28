Encuentran un cadáver en el cuarto de contadores de un edificio en Benalmádena

El hallazgo de un cadáver en el cuarto de contadores de un edificio en la localidad malagueña de Benalmádena mantiene abierta la investigación policial. El cuerpo, a la espera de que se le practique la autopsia y sea identificado, fue localizado durante la mañana del martes por operarios del ayuntamiento, según nos informa la Policía.

El edificio en el que se descubre el cadáver se encuentra en Arroyo de la Miel en Benalmádena. Los vecinos llevaban semanas padeciendo un fuerte olor en las zonas comunes sin saber de qué se trataba. Lo que sí notaban era que el olor procedía del mismo sitio.

El cuerpo podría ser el de un vecino desaparecido

Los vecinos fueron los que avisaron al Ayuntamiento alertando del olor. Cuando se personan los operarios municipales y abren el cuarto de contadores hallan el cadáver. Ante el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, se activó la comisión judicial para proceder a su levantamiento. El estado del cuerpo hace prever, a la espera de los resultados de la autopsia, que la muerte se habría producido semanas antes.

Los agentes tuvieron que llamar a los bomberos para poder recuperar el cuerpo. En principio y a la espera de su identificación se trataría de un hombre, un vecino del mismo edificio cuya desaparición se había denunciado el pasado 1 de enero.

Las causas de esta muerte en extrañas circunstancias mantienen a los investigadores abiertas todas las hipótesis posibles.

