Abuso sexual
Detenido por ofrecer dinero a menores a cambio de que se mostraran desnudas: "Una remuneración de 2.800 euros al mes"
La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Madrid que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de fotografías y vídeos de ellas desnudas.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de que le enviaran fotografías y vídeos mostrándose desnudas.
En total, llegó a contactar con tres menores a las que ofreció 2.800 euros, llegando a concertar un encuentro con una de ellas, a la que agredió sexualmente.
La investigación, según apunta un comunicado de la Policía Nacional, publicado este miércoles, se inició el pasado mes de marzo. Los agentes tuvieron conocimiento de que dos menores, residentes en un centro de protección de Segovia, y una amiga de 18 años de ambas, denunciaron que una mujer se había puesto en contacto con ellas a través de una conocida red social para ofrecerles trabajo.
"Proceso de selección"
La supuesta mujer les explicaba que tendrían que "realizar videollamadas a mayores de edad mostrándose desnudas, con una remuneración de 2.800 euros al mes". Concretamente, se les ofertaba un horario a las jóvenes, que era de lunes a viernes y se les apuntaba que podían trabajar desde casa o desde unas oficinas ubicadas en Madrid.
Para supuestamente ser seleccionadas para el puesto, debían un proceso de selección, en el que se les solicitó fotografías y vídeos en los que debían aparecer desnudas. Posterior a esto, se les puso en contacto con el jefe de la empresa a través de una aplicación de mensajería instantánea, quien les realizó una "entrevista de contenido sexual".
Tras ser seleccionadas, el jefe les propuso un encuentro "en el que debían practicarle una felación", a lo que ninguna de las denunciantes accedió. Sin embargo, una amiga de estas, de 17 años, aceptó reunirse con él.
Abuso sexual a una menor
La joven que accedió a encontrarse con el hombre, tras ser identificada por la policía, relató a los agentes lo sucedido. Explicó que, el día que quedó con el ahora detenido, este la recogió en una gasolinera cercana a la estación de metro madrileña de Cuatro Vientos.
Posteriormente, explicó que fueron en coche hasta un centro comercial y, antes de entrar al parking, el hombre la obligó a pasar a los asientos traseros para evitar que la captaran las cámaras de seguridad. Después, agredió sexualmente a la menor de edad.
Antecedentes por corrupción y abuso de menores
Tras identificar y localizar al autor de los hechos, los agentes acreditaron que ya contaba, en su expediente, con una detención en 2021 por un delito de corrupción de menores y abuso sexual a una menor de 17 años, en cuya comisión actuó de una forma muy similar a la de los hechos investigados actualmente.
La Policía Nacional desplegó un dispositivo en las inmediaciones del domicilio del investigado a mediados de marzo y, tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. Asimismo, le fueron intervenidos los dos teléfonos móviles que portaba, cuyo contenido está a la espera de ser analizado.
