Detenido por ofrecer dinero a menores a cambio de que se mostraran desnudas: "Una remuneración de 2.800 euros al mes"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Madrid que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de fotografías y vídeos de ellas desnudas.

Detenido un hombre que ofrecía dinero a menores a cambio de que se mostraran desnudas

Detenido un hombre que ofrecía dinero a menores a cambio de que se mostraran desnudas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de que le enviaran fotografías y vídeos mostrándose desnudas.

En total, llegó a contactar con tres menores a las que ofreció 2.800 euros, llegando a concertar un encuentro con una de ellas, a la que agredió sexualmente.

La investigación, según apunta un comunicado de la Policía Nacional, publicado este miércoles, se inició el pasado mes de marzo. Los agentes tuvieron conocimiento de que dos menores, residentes en un centro de protección de Segovia, y una amiga de 18 años de ambas, denunciaron que una mujer se había puesto en contacto con ellas a través de una conocida red social para ofrecerles trabajo.

"Proceso de selección"

La supuesta mujer les explicaba que tendrían que "realizar videollamadas a mayores de edad mostrándose desnudas, con una remuneración de 2.800 euros al mes". Concretamente, se les ofertaba un horario a las jóvenes, que era de lunes a viernes y se les apuntaba que podían trabajar desde casa o desde unas oficinas ubicadas en Madrid.

Para supuestamente ser seleccionadas para el puesto, debían un proceso de selección, en el que se les solicitó fotografías y vídeos en los que debían aparecer desnudas. Posterior a esto, se les puso en contacto con el jefe de la empresa a través de una aplicación de mensajería instantánea, quien les realizó una "entrevista de contenido sexual".

Tras ser seleccionadas, el jefe les propuso un encuentro "en el que debían practicarle una felación", a lo que ninguna de las denunciantes accedió. Sin embargo, una amiga de estas, de 17 años, aceptó reunirse con él.

Abuso sexual a una menor

La joven que accedió a encontrarse con el hombre, tras ser identificada por la policía, relató a los agentes lo sucedido. Explicó que, el día que quedó con el ahora detenido, este la recogió en una gasolinera cercana a la estación de metro madrileña de Cuatro Vientos.

Posteriormente, explicó que fueron en coche hasta un centro comercial y, antes de entrar al parking, el hombre la obligó a pasar a los asientos traseros para evitar que la captaran las cámaras de seguridad. Después, agredió sexualmente a la menor de edad.

Antecedentes por corrupción y abuso de menores

Tras identificar y localizar al autor de los hechos, los agentes acreditaron que ya contaba, en su expediente, con una detención en 2021 por un delito de corrupción de menores y abuso sexual a una menor de 17 años, en cuya comisión actuó de una forma muy similar a la de los hechos investigados actualmente.

La Policía Nacional desplegó un dispositivo en las inmediaciones del domicilio del investigado a mediados de marzo y, tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. Asimismo, le fueron intervenidos los dos teléfonos móviles que portaba, cuyo contenido está a la espera de ser analizado.

Medio millón de migrantes conseguirán permisos de residencia y trabajo

Colas inmigrantes

Sociedad

Detenido un hombre que ofrecía dinero a menores a cambio de que se mostraran desnudas

Detenido por ofrecer dinero a menores a cambio de que se mostraran desnudas: "Una remuneración de 2.800 euros al mes"

Entrevista a Mario Samper, presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz

Mario Samper: "Lo que no puede ocurrir es que alguien se monte en un tren y no llegue a su destino"

Amigos y familiares de Esther López

El hallazgo del zulo y la posibilidad de identificar un tipo de hongo podrían dar un vuelco a la investigación del crimen de Esther López en Traspinedo

Colas inmigrantes
REGULARIZACIÓN INMIGRANTES

Medio millón de migrantes conseguirán permisos de residencia y trabajo

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 15 de abril de 2026

Pedro Martin Berrocal, empresario taurino español, liberado por el ELN
Efemérides

Efemérides de hoy 15 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 15 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 15 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de una urna funeraria
Caso ataúdes

Una madre del 'caso ataúdes' cuestiona las cenizas de su hijo: "¿Cuántas personas hay en la urna?"

Una nueva veintena de declaraciones en el 'caso ataúdes' reavivan el temor a que las urnas de sus fallecidos no contengan íntegramente las cenizas de sus familiares.

Clonación de documentos de identidad

Operación 'Minority Report': usurpan la identidad de 300 personas en Granada para implantes de pelo, móviles y colchones

La influencer Annabella Lovas

Un pastor encuentra la mochila de la influencer Annabella Lovas un año después de su extraña muerte en Canarias

Esther López

Nuevos detalles del zulo que reabre el caso Esther López: 12 metros, 30 centímetros de agua y restos flotando

Publicidad