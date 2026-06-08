Efemérides de hoy 8 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 8 de junio?

El 8 de junio de 1992, surge la iniciativa del Día Mundial de los Océanos en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro (Brasil). La propuesta es presentada por el Centro Internacional para el Desarrollo Oceánico de Canadá y el Instituto Oceánico de Canadá durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El objetivo principal es destacar la importancia de los océanos para la vida en el planeta y promover una gestión sostenible de los recursos marinos. Aunque la conmemoración comienza a difundirse en los años siguientes, no recibe reconocimiento oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas hasta 2008.

Los océanos cubren aproximadamente el 71% de la superficie terrestre y producen cerca de la mitad del oxígeno que se libera a la atmósfera. Además, absorben una parte significativa del dióxido de carbono generado por la actividad humana y albergan la mayor diversidad de seres vivos del planeta. El Día Mundial de los Océanos busca sensibilizar sobre amenazas como la contaminación, la sobrepesca, el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad marina.

Un 8 de junio, pero de 2025, el tenista español Carlos Alcaraz gana su segundo Roland Garros. El murciano revalida la corona conquistada el año anterior tras imponerse en la final al italiano Jannik Sinner en un partido que supera las cinco horas de duración. Alcaraz remonta dos sets en contra y salva varias bolas de campeonato antes de cerrar la victoria en el quinto set.

El encuentro se convierte en una de las finales más largas disputadas en la historia del torneo parisino y enfrenta a los dos principales referentes de la nueva generación del tenis masculino. Con este triunfo, Alcaraz se consolida como uno de los tenistas más destacados del circuito. Entra en la historia del deporte español en un escenario como Roland Garros, con numerosos éxitos dentro del tenis nacional.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de junio?

1708.- El galeón español San José es hundido por corsarios ingleses cuando se dirigía, cargado con monedas de oro y plata, a Cartagena de Indias.

1867.- Francisco José I e Isabel de Baviera ‘Sissi’ son coronados reyes de Hungría.

1912.- Carl Laemmle crea la empresa Universal Pictures en Hollywood.

1949.- Se publica la novela '1984' de George Orwell.

1968.- Es arrestado en Londres James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King.

1972.- Nick Ut, fotógrafo de Associated Press, captura la foto de la niña Phan Thị Kim Phúc corriendo desnuda huyendo del napalm lanzado contra su aldea en Vietnam. Premio Pulitzer 1973.

1975.- Lanzada la sonda espacial soviética Venera 9 para estudiar Venus y ofrecería la primera imagen desde la superficie de otro planeta.

1983.- El Tribunal Supremo condena al Estado español a pagar 518 millones de pesetas por el cierre ilegal del diario Madrid.

2014.- El tenista español Rafa Nadal gana su noveno Roland Garros.

2016.- El Parlamento Europeo da luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre los papeles de Panamá.

2017.- La revista Nature hace público el descubrimiento en Yebel Irhoud (Marruecos) de los restos más antiguos conocidos del Homo Sapiens.

¿Quién nació el 8 de junio?

1671.- Tomaso Albinoni, compositor italiano.

1810.- Robert Schumann, compositor alemán.

1873.- José Martínez Ruiz, 'Azorín', escritor español.

1895.- Santiago Bernabeú, presidente del Real Madrid.

1927.- Guillermo Luca de Tena, periodista.

1951.- Bonnie Tyler, cantante británica.

¿Quién murió el 8 de junio?

632.- Mahoma, fundador y profeta del Islam.

1876.- Aurore Dupin, 'George Sand', novelista francesa.

1997.- Luis Bru, físico y académico español.

2018.- Eunice Gayson, actriz inglesa.

2021.- Francisco Ortiz, tenor español.

2024.- Mark James, compositor estadounidense.

¿Qué se celebra el 8 de junio?

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos y el Día Internacional de los Tumores Cerebrales.

Horóscopo del 8 de junio

Los nacidos el 8 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 8 de junio

Hoy, 8 de junio, se celebran san Medardo y santa Calíopa.